Une aventure Lara Croft devrait débarquer sur Amazon Prime Video. Le magazine américain The Hollywood Reporter indique dans un article publié ce 27 janvier qu’une série télévisée basée sur la franchise du jeu vidéo Tomb Raider est en production. La scénariste et actrice Phoebe Waller-Bridge, primée aux Emmy Awards et Golden Globles pour Fleabag, serait à la manœuvre. Le média spécialisé Deadline confirme l’information et indique qu’un univers entier serait potentiellement en développement avec un film et un nouveau jeu-vidéo à la clé.

Peu de détails autour du développement de cette série, le projet n’en serait qu’à son commencement. Phoebe Waller-Bridge est très demandée depuis le succès de la série Fleabag d’Amazon. Alors que son contrat initial de trois ans arrivait à échéance à la fin de l’année dernière, des sources indiquent qu’Amazon aurait tout fait pour renouveler le partenariat. La scénariste a coécrit le film de James Bond No Time to Die et va apparaitre à l’écran aux côtés de Harrison Ford dans Indiana Jones 5.

Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe : Cyberpunk : Edgerunners de Netflix a été un succès, tandis que The Last of Us de HBO vient d’être renouvelé pour une deuxième saison après seulement deux épisodes. Il faut espérer qu’Amazon puisse apporter un niveau de qualité similaire à celui de ces séries.

Alicia Vikander en Lara Croft. // Source : MGM

Lara Croft a été adapté à trois reprises au cinéma, interprétée d’abord par Angelina Jolie au début des années 2000 puis Alicia Vikander en 2018. Tomb Raider chez Amazon devra rivaliser avec une adaptation du jeu Horizon Zero Dawn, également en cours de réalisation. Et la société de Jeff Bezos n’est pas le foyer exclusif des nouveautés sur Tomb Raider, puisque Netflix travaille par ailleurs sur un anime Lara Croft.

