Dans un spot PlayStation dédié à la PS5, Sony a inséré quelques séquences qui font penser à Uncharted. Est-ce là un teaser ? La suite de la saga sera-t-elle avec Cassie Drake ?

Neil Druckmann a été clair dans une interview récente : Naughty Dog en a fini avec la saga Uncharted, l’équipe ayant, selon le président du studio, exploré tout ce qu’il avait à raconter. Tout le monde en a rapidement déduit que c’en était fini d’Uncharted. Mais ce n’est pas forcément le cas : un indice suggère qu’Uncharted 5 est en préparation.

Ce lundi 30 janvier 2023, Sony a diffusé un spot dédié à sa PS5 pour fêter la fin de la pénurie, mais aussi faire du teasing sur les licences à attendre pour la suite. On voit les exclusivités cultes de la console dont des suites ou DLC sont à attendre bientôt. Chacune est parfaitement reconnaissable : Spider-Man, Horizon, God of War, Ratchet & Clank, etc.

Finding a PS5 should become easier starting this year. Thanks for your patience 💙



New “Live From PS5” spot celebrates the moment: https://t.co/bwzIfN4FKf pic.twitter.com/ydouuWG6BL — PlayStation (@PlayStation) January 30, 2023

Parmi les séquences présentées, on voit une jeune femme dans une grotte, une torche enflammée dans les mains. Elle souffle alors sur une mystérieuse boîte, qui semble être un précieux artéfact ancien. On sait qu’un nouveau jeu Tomb Raider est en préparation chez Square Enix, mais ce spot étant dédié plutôt à Sony et ses exclusivités, il y a peu de chance que ce soit Lara Croft. Il n’en fallait donc pas davantage pour que les fans se demandent s’il ne s’agirait pas là d’un teaser discret pour Uncharted 5.

Dans l’univers des exclus Sony, cela ressemble bien à du Uncharted… // Source : Sony

Cassie Drake dans Uncharted 5 ?

Le style de cette séquence fait en tout point penser à Uncharted : la torche, la grotte, les vêtements d’exploratrice, le vieil artéfact. Ce n’est pas tout. A Thief’s End s’achevait en nous présentant la fille de Nathan et Elena : Cassie. Or, l’exploratrice de la séquence semble relativement jeune. Serait-ce Cassie Drake, à ses débuts, prenant le relai ? Serait-ce, de fait, un signe qu’Uncharted 5 arrive prochainement ?

Cette actrice jouerait-elle une version live action de Cassie Drake ? // Source : Sony

Cela signifierait tout bonnement que la suite de la saga n’est plus chapeautée par Naughty Dog, qui l’a créé et entièrement piloté depuis 2007. Ce ne serait pas une première dans l’histoire des jeux vidéo (Deck Nine a repris la saga Life is Strange, créée par Dontnod, les droits revenant à Square Enix). Les droits de la franchise Uncharted appartiennent effectivement à Sony.

En avril 2022, Christina-Marie Drake McBrearty était embauchée comme recruteuse par Naughty Dog et Sony, avec, apparemment, la mission de construire une équipe… pour la suite d’Uncharted. « C’est extraordinaire de pouvoir constituer les futures équipes non seulement pour les nouveaux titres, mais aussi pour l’héritage d’Uncharted, qui est très personnel et particulier pour moi et ma famille », écrivait-elle alors. Cet héritage semblait signifier la création d’un nouveau jeu.

Construisez avec nous l’avenir de Numerama en répondant à ces questions !