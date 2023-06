Accomplir les donjons du cauchemar dans Diablo IV sera davantage valorisé par Blizzard. Les gains d’expérience augmentent aussi dans plusieurs cas de figure.

C’est le premier grand patch de Diablo IV depuis sa sortie début juin 2023. En marge d’une maintenance des serveurs qui a eu lieu en début de semaine, une mise à jour du hack’n’slash a été déployée auprès des joueurs et des joueuses depuis le 27 juin. Le jeu est désormais passé en version 1.0.3. Tous les changements sont décrits dans une longue note publiée sur le site officiel.

Plus d’expérience pour le haut niveau

Ce que l’on peut néanmoins retenir, c’est l’évolution substantielle, et à la hausse, des gains d’expérience dans les donjons du cauchemar. Le studio américain annonce en effet deux augmentations de l’expérience acquise en jeu : lorsque l’on termine le donjon du cauchemar et quand on tue les monstres qui s’y trouvent. Blizzard parle d’une hausse « significative » dans les deux cas.

Les donjons du cauchemar s’adressent à celles et ceux qui ont atteint le « endgame » de Diablo IV, accessible après la campagne et une fois le niveau 50 atteint (avec le système de Parangon). Il s’agit de donjons dont on peut renforcer la difficulté, avec des paliers de un à cent. Ils offrent un défi relevé et c’est via ces instances que l’on peut renforcer la puissance des glyphes.

Pour aller plus loin Diablo IV : voici l’emplacement de tous les Autels de Lilith

Les récompenses en matière d’expérience augmentent pour le jeu à haut niveau. // Source : Blizzard

Ce n’est d’ailleurs pas la seule modification appréciable : avec le patch 1.0.3, on peut désormais se téléporter directement dans le donjon du cauchemar que l’on a activé, en cliquant dessus sur la carte. C’est un gain de temps appréciable. Jusqu’à présent, il fallait traverser le monde de Sanctuaire : même avec les relais de voyage rapide, c’était déplaisant.

Blizzard a également ajusté au passage les gains d’expérience dans d’autres cas de figure : cela concerne les coffres de la vague infernale et les murmures individuels. Un dysfonctionnement du jeu, qui empêchait d’obtenir de l’expérience après avoir achevé un évènement lors d’une invasion, a été corrigé. Les joueurs et les joueuses devraient ainsi grimper un peu plus facilement jusqu’au niveau 100.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !