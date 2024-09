Lecture Zen Résumer l'article

Il est là à chaque extension. Doubleagent, le joueur qui n’a rejoint aucune faction entre l’Alliance et la Horde, et qui ne progresse que grâce à la collecte de ressources dans la zone de départ, vient de passer niveau 80 avec la dernière extension de WoW: The War Within.

C’est devenu une tradition. À chaque sortie d’une nouvelle extension de World of Warcraft, il y a un joueur qui ne fait rien comme tout le monde. Au lieu de monter son personnage jusqu’au niveau maximal en découvrant les nouveaux environnements du jeu, il reste dans sa zone de départ. Sa progression ne se fait qu’à travers la collecte.

Ce joueur vous dit peut-être quelque chose : il s’agit de Doubleagent. À l’occasion de la sortie de The War Within, dixième extension du MMORPG de Blizzard, il s’est une fois de plus lancé dans la quête pour atteindre le niveau 80. Il constitue le nouveau plafond que peuvent atteindre les joueurs et les joueuses.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« J’ai atteint le niveau 80 il n’y a pas longtemps avec un personnage neutre sur l’île vagabonde. Essentiellement avec de la cueillette », a-t-il écrit sur X (ex-Twitter) le 2 septembre. Il a partagé une vidéo hébergée sur YouTube qui montre la dernière ligne droite avant l’arrivée. Cette fois, le personnage utilisé était une pandarène voleuse.

L’obstination de Doubleagent à systématiquement monter un personnage au niveau maximal à chaque sortie d’extension est spectaculaire, car cela dure depuis des années. On en parlait déjà en 2016 avec la sortie de Legion, la sixième extension de WoW. Depuis, il reprend ponctuellement du service, comme en 2018 ou en 2020.

Enfermé dans la zone de départ, condamné à la récolte

Au fil de ses tentatives, Doubleagent a joué plusieurs personnages, dont les noms ont toujours un lien : Tripleagent, Neutralagent, Covertagent. Si la classe change (démoniste, chasseur, voleur…), le joueur est obligé de garder la même race (pandaren), pour pouvoir jouer sur l’île vagabonde — qui est la zone de départ de l’espèce.

Surtout, la particularité des pandarens est de ne pas être immédiatement rattaché à un camp. En principe, après quelques quêtes et les premiers niveaux passés, l’intrigue fait en sorte de vous proposer de choisir une faction entre l’Alliance et la Horde. Une ultime quête doit être validée, et ensuite on quitte l’île.

Ding 80 ! // Source : Doubleagent

C’est cette dernière étape que n’a pas accomplie Doubleagent avec ses multiples personnages. Résultat, l’expérience récoltée grâce aux quêtes ne peut plus être obtenue, puisque toutes celles disponibles dans la zone de départ ont été achevées. Il ne reste alors qu’une seule solution au joueur : miser sur l’expérience obtenue par la récolte.

Évidemment, l’intéressé utilise des bonus, enchantements et items pour accélérer la montée en niveau. Mais la tâche reste fastidieuse : pour avoir un ordre d’idée, le minage d’un minerai donne 62 points d’expérience. Pour passer du niveau 70 à 80, il en faut 2 481 285. Cela nécessite en gros 40 000 fois le minage d’un minerai. Quelle vie.

Pour aller plus loin On a visité le QG de Blizzard à Irvine, un sanctuaire rempli de statues

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+