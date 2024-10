Lecture Zen Résumer l'article

La réduction récente de la difficulté d’un gouffre dans le jeu World of Warcraft a permis de faire émerger une astuce pour obtenir du bon équipement sans que cela prenne trop de temps. Cela se passe dans la Tanière de Zekvir, mais il faut avoir un personnage déjà correctement équipé.

Tout le monde le sait sur World of Warcraft : pour améliorer la puissance d’un personnage, il ne suffit pas d’atteindre le niveau maximal. Il faut ensuite courir les donjons et les raids pour récupérer de l’équipement. Plus la difficulté est corsée, meilleures sont les récompenses. C’est la course au « stuff », aussi appelée course à « l’ilvl ».

Il s’avère qu’avec la sortie de l’extension The War Within, il existe une autre activité permettant de récupérer des pièces d’armure : les gouffres, que l’on peut parcourir en solo ou bien en groupe. En fonction du degré de difficulté, les récompenses à la fin sont plus ou moins satisfaisantes. Or, une astuce a été décelée pour obtenir de l’excellent équipement.

C’est ce que WoWHead signale dans son édition du 30 septembre. Le site spécialisé dans le MMORPG de Blizzard a mis le doigt sur une tactique qui repose sur le récent « nerf » du gouffre intitulé La Tanière de Zekvir. C’est un gouffre qui se trouve dans la région d’Azj-Kahet, au fin fond de la Cité des Fils, repaire des Nérubiens.

La Tanière de Zekvir n’affiche pas son niveau de difficulté, mais c’est l’équivalent d’un gouffre de niveau 8. // Source : Capture d’écran

Un nerf de gouffre qui ouvre de nouvelles perspectives

Le nerf du gouffre — qui consiste en fait à revoir à la baisse la difficulté de ce défi — a été signalé le 27 septembre par un membre de l’équipe de Blizzard sur les forums officiels. La vie du boss ainsi que les dégâts qu’il inflige ont été diminués dans toutes les difficultés, et ses mécaniques ont été révisées, afin de ralentir le déclenchement de certaines capacités.

De fait, la Tanière de Zekvir devient beaucoup plus intéressante à « farmer » pour débloquer du bon « stuff » , d’autant que c’est un gouffre plutôt rapide à boucler. Selon un test effectué par WoWHead, avec un personnage relativement bien équipé (c’est-à-dire un ilvl moyen de 600), il a fallu 2-3 minutes pour vaincre Zekvir.

Dans WoW, le niveau d’équipement d’un personnage se mesure à l’ilvl. Un item qui a un ilvl supérieur à 600 est considéré comme bon. Actuellement, le plus haut ilvl récupérable est de 623, via une récompense hebdomadaire obtenue dans la grande chambre forte, une fois les pré-requis effectués. Or, l’astuce d WoWHead débloque un ilvl de 616 « facilement ».

Les récompenses liées au gouffre appariassent dans la grande chambre forte, qui s’ouvre chaque semaine. Les pré-requis complétés ont une lueur active. // Source : Capture d’écran

Actuellement, si vous faites déjà des gouffres ayant un niveau entre 8 et 11, vous pouvez récupérer une pièce ilvl 616 dans cette grande chambre forte. Cependant, cela peut nécessiter du temps. Avec la Tanière de Zekvir, le degré de difficulté du gouffre équivaut à un niveau 8, mais le temps requis pour boucler le challenge est assez court.

Selon WoWHead, il ne faut qu’une vingtaine de minutes pour compléter les pré-requis de la grande chambre forte, ce qui n’est pas considérable. Cela nécessite toutefois d’avoir un personnage déjà correctement équipé et aussi un niveau de jeu convenable : Zekvir reste un gouffre de niveau 8 (le niveau maximal est 11), et peut être ardu.

Cette option est donc à considérer si vous manquez de temps pour faire vos gouffres, si certains vous paraissent trop longs ou trop difficiles, ou bien si vous voulez optimiser le temps passé sur vos « rerolls ». Attention, toutefois : cette piste ne doit pas vous faire négliger les gouffres abondants, si vous avez des clés à utiliser pour déverrouiller des coffres.

