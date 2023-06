Points, glyphes, châsses, nœuds, cases : Diablo IV inclut un système de Parangon particulier. Voilà un condensé des éléments qu’il faut retenir, en dix questions centrales.

Vous découvrez l’univers du hack’n’slash avec Diablo IV ? À un certain point, vous ferez face au système du Parangon, aux nœuds et aux points. Pour qui a déjà joué à un jeu Diablo, tout devrait être déjà très simple à saisir. Mais pour les autres, le mécanisme mérite quelques explications pour saisir son fonctionnement et de quelle façon il aura une incidence sur votre personnage.

Qu’est-ce que le Parangon dans Diablo IV ?

Le système de Parangon s’ouvre aux joueurs et aux joueuses de haut niveau, afin de leur permettre de poursuivre le développement de leur personnage au-delà de l’arbre de compétences. C’est un mécanisme qui vient en complément, et qui se matérialise sous la forme de points à répartir sur un plateau. Chaque point dépensé débloque une capacité.

Chaque plateau est divisé en plusieurs cases, qui ont chacune une compétence liée. Cela peut être « +5 intelligence », « +5 % de dégâts » ou bien « Maximum de vie augmentée de 2 % ». Les bonus disponibles sont variés et influencent les caractéristiques de votre personnage. Ces cases, appelées « nœuds », sont de qualité normale, magique, rare ou légendaire.

Le plateau de base, rempli partiellement. // Source : Blizzard

L’utilisation des points de Parangon ne se fait pas n’importe comment : vous avez l’obligation de les dépenser sur des cases adjacentes déjà utilisées, en suivant une orientation verticale ou horizontale. Autrement dit, si un nœud vous intéresse, vous allez devoir « construire » un chemin de cases contiguës jusqu’à ce nœud. Il vous faudra peut-être beaucoup de points de Parangon.

Quand accède-t-on au Parangon dans Diablo IV ?

Le système de Parangon se débloque au niveau 50.

À ce moment-là, vous entrez en principe dans le « endgame », c’est-à-dire les activités de haut niveau, avec de nouveaux challenges — deux modes de difficulté supplémentaires s’offrent à vous. On peut également citer les vagues infernales, les légions et les donjons du cauchemar. C’est là que les points de Parangon vous seront d’une bonne aide

Comment obtient-on des parangons dans Diablo IV ?

Vous gagnez un point de Parangon à chaque fois que vous passez un niveau à partir du niveau 50. Si vous atteignez le niveau 100, vous aurez donc 50 points de Parangon. Mais ce n’est pas tout : dans un même niveau, vous avez des points que vous récupérez à mesure que votre barre d’expérience progresse. Il y a trois points de Parangon par niveau.

Il existe aussi deux autres sources pour les points de Parangon : vous pouvez en avoir avec les autels de Lilith et si vous complétez intégralement les missions de renom dans chaque région. Cependant, vous n’obtiendrez que quelques dizaines de points ainsi. La principale source des points reste la montée en niveau. Il va vous falloir grinder.

Les petits jalons sur la barre représentent les points de Parangon à atteindre durant le niveau. // Source : Blizzard

Peut-on se faire rembourser les points de Parangon ?

Oui. Si vous pensez que vous avez acheté un mauvais nœud, vous pouvez faire un clic droit dessus pour récupérer le point associé et le dépenser ailleurs. Bien sûr, le pouvoir lié au nœud que vous venez d’abandonner est perdu. Attention : chaque remboursement coûte de l’or et plus vous montez en niveau, plus ce coût sera élevé.

Autre particularité à noter : si le nœud que vous voulez abandonner se trouve entre d’autres nœuds que vous avez achetés, vous ne pourrez pas y renoncer, car cela briserait la connexion entre les différentes cases achetées. Autrement, vous aurez besoin d’abandonner plusieurs nœuds et reconstruire une « route » cohérente. En clair, il ne peut y avoir de nœuds isolés.

Pour vous donner une idée, le remboursement de tous les points de Parangon au niveau 100 coûte en tout 8 846 325 pièces d’or (39 317 pièces d’or par point). Il peut être judicieux de bien évaluer la pertinence des points que vous attribuez pour éviter d’avoir à dépenser une telle somme plus tard — cependant à très haut niveau, l’argent se gagne heureusement facilement.

Combien y a-t-il de points de Parangon dans Diablo IV ?

Vous pouvez débloquer 225 points de Parangon : 200 si vous arrivez jusqu’au niveau 100, mais aussi 20 points avec la progression maximale dans chacune des cinq régions, et encore 5 autres avec les autels de Lilith.

Comment obtenir facilement des points de Parangon ?

Vous allez vous rendre compte que le passage des niveaux après le niveau 50 est de plus en plus long, même en mettant à profit diverses astuces pour générer le plus d’expérience possible. La courbe de progression se redresse significativement tous les dix niveaux (50, 60 et 70). Au-delà du niveau 70, les exigences augmentent énormément.

On ne va pas vous mentir : ça sera de plus en plus long à obtenir. Toutefois, il y a une petite astuce pour débloquer facilement 4 points de Parangon par région du jeu : il suffit de compléter les cinq paliers de progression par zone. La dernier vous offre 150 000 pièces d’or et 4 points de Parangon. Comme il y a cinq zones, vous pouvez décrocher sans trop de mal jusqu’à 20 points.

Finir la progression d’une région débloque des points de Parangon. // Source : Blizzard

Existe-t-il des points de Parangon spéciaux ?

Oui. D’abord, il y a des nœuds qui ont des qualités différentes. Par exemple, un nœud normal ne donnera que « +5 en volonté ». Le même en nœud magique offrira « +7 en volonté ». Les nœuds rares sont encore plus intéressants, avec des bonus de base et des bonus qui se déclenchent si des conditions sont remplies. Enfin, il y a les nœuds légendaires, incontournables.

Il est conseillé de viser dès que possible les nœuds rares et légendaires, car ils auront une incidence forte sur votre partie. Il y a également des cases qui sont capables de recevoir des glyphes — on les appelle châsses de glyphe. Elles ont non seulement des capacités propres, mais elles ont également une sorte d’aura qui a une influence sur les cases à proximité.

Quelle est la meilleure route à prendre pour le Parangon ?

Il n’existe pas de réponse parfaite à cette question : cela va d’abord dépendre de votre classe et de votre spécialisation — votre build, dans le jargon.

En fonction de cela, il faudra réfléchir à la route la plus pertinente à prendre : la plus directe vous évitera de consommer trop de points, mais elle vous fera peut-être passer par des cases dont vous vous fichez. Peut-être que faire un léger détour est plus intéressant pour récupérer des bonus cohérents avec votre personnage, même si vous consommez plus de points.

Autre solution : regardez sur le net quelles sont les routes les plus optimisées selon la communauté.

Que sont les plateaux de Parangon ?

De base, vous avez accès à un plateau de départ, qui vous donnent un aperçu de la mécanisme du Parangon (vous avez des nœuds commun, magique et rare, ainsi qu’un emplacement de châsse). Ensuite, vous arriverez à un portail de liaison de plateau : vous aurez alors le choix du prochain plateau. Il en existe plusieurs, selon la classe que vous jouez.

Pour prendre l’exemple du nécromancien, sept plateaux sont accessibles : guide de la secte, monstruosité colossale, nécrose, l’odeur de la mort, greffe osseuse, dîme de sang et bain de sang. Chaque plateau a un nœud légendaire unique et des nœuds rares spécifiques. Vous devrez choisir les plateaux qui magnifieront votre build, afin de maximiser ses effets.

Une case légendaire. // Source : Blizzard

Lorsque vous passez un portail de liaison de plateau, vous avez non seulement le choix du plateau, mais aussi de son orientation. Vous pouvez le faire picoter pour essayer d’avoir une route intéressante jusqu’aux cases qui vous intéressent. Vous pouvez là aussi tenter de tout faire de manière artisanale ou bien vous référer à ce que propose la communauté.

Et les glyphes alors ?

Les plateaux de Parangon accueillent des cases spéciales : les châsses de glyphe. Quand vous en enchâssez une, vous débloquez des capacités en rapport avec la glyphe utilisée. Les glyphes peuvent être de qualité magique ou rare et elles peuvent aussi monter en niveau — il faut leur assigner de l’expérience lorsque vous terminez un donjon du cauchemar.

Les glyphes peuvent être récupérés au fil de vos aventures dans Sanctuaire, dans des donjons ou lorsque vous terminez des missions pour l’Arbre des Murmures. Les glyphes ont une influence autour des cases à proximité et peuvent avoir un effet de « boost ». Il est donc intéressant de choisir le bon glyphe (avec la bonne qualité) et de le faire croître.

Par exemple, le glyphe amplification confère à bonus de 36 % à tous les nœuds magiques qu’il atteint, au niveau 2. Ainsi, le nœud magique « +7 dextérité » passe en fait à « +9 dextérité ». Une statistique qui évoluera dans le temps si l’on continue de renforcer le glyphe. Les glyphes peuvent aussi donner lieu à des bonus conditionnés (avoir un certain nombre de points en force, par exemple).

Un exemple de châsse de glyphe. // Source : Blizzard

