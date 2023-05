Le saviez-vous ? Il est possible de récupérer vos chevaux capturés dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, afin de les monter dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tout passe par les relais disponibles dans le jeu.

Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous avez peut-être passé de nombreuses heures à capturer des chevaux, pour parfaire une collection accessible depuis n’importe lequel des relais disséminés sur les terres d’Hyrule. De là naît une crainte légitime : faudra-t-il tout recommencer dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ? Bonne nouvelle, la réponse est non.

Il est en effet possible de retrouver ses chevaux dans la suite des aventures de Link. Car si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom apporte de nombreuses nouveautés, y compris des moyens saugrenus de se balader dans les environnements, certaines bases sont toujours là. Les relais, qui permettent de se reposer et d’entreposer des chevaux, en font partie. Comment faire le transfert ceux que vous aviez déjà ? Il n’y a rien de plus simple.

La joie de retrouver ses chevaux dans les relais de Zelda: Tears of the Kingdom

Pour retrouver ses chevaux dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il n’y a… quasiment rien à faire, sinon se rendre à un relais. Ces endroits, déjà présents dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sont visibles de loin grâce à leur immense cheminée qui produit de la fumée. On en trouve un peu partout et, astuce, il y a toujours un Sanctuaire près d’eux pour pouvoir s’y téléporter sans encombre (rappel : les Sanctuaires servent à améliorer sa santé et son endurance). Sur la carte, ils sont symbolisés par une icône avec une tête de cheval.

L’icône d’un relais dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

Une fois que vous arriverez à votre premier relais, le tenancier vous fera savoir que vous avez déjà un compte fidélité à partir du moment où vous avez une sauvegarde de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur votre Nintendo Switch (une sauvegarde qui contient des chevaux, bien entendu). Numerama peut le confirmer de sa propre expérience. Le transfert d’un jeu à l’autre ne peut se faire que depuis la sauvegarde sur sa console : c’est votre seul prérequis.

Outre l’argument affectif (retrouver son ou ses fidèles compagnons des précédents voyages), récupérer ses chevaux peut être très positif si vous aviez capturé un spécimen particulièrement endurant dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild (nombre de galops).

Voilà à quoi ressemble un relaisdans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

À noter qu’il est toujours possible de capturer des chevaux sauvages dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La même méthode s’applique : se rapprocher à pas de velours puis calmer l’animal sans jamais le brusquer (vous pouvez aussi courir vers le cheval comme un demeuré en appuyant sur A et espérer que cela fonctionne sans vous prendre deux sabots dans le bide). Sinon, vous avez mille et une façons de vous déplacer dans Hyrule, grâce aux nouveaux pouvoirs qui permettent de créer des véhicules plus ou moins exotiques. Ou, plus simplement, des ponts immenses.

