L’écrivain George R. R. Martin signale que la chaîne HBO réfléchit toujours aux autres projets de séries dérivées autour de Game of Thrones. La réflexion progresse, mais aucun feu vert n’est pour le moment annoncé.

L’après Game of Thrones est désormais lancé, avec House of the Dragon dont la saison une s’est achevée le 23 octobre. La série, qui se passe des dizaines d’années avant l’intrigue de GoT, a reçu un vif accueil critique et populaire, de quoi ravir HBO, la chaîne de télévision qui la diffuse. Maintenant, la production a mis le cap vers la saison 2 de House of the Dragon.

Combien y aura-t-il de saisons en tout pour HotD ? Sans doute est-il trop tôt pour le dire et peut-être que HBO ne le sait pas encore non plus — d’autant que la saison 2 de House of the Dragon n’est pas pour tout de suite. Avec un début de tournage prévu au printemps 2023, la sortie des épisodes suivants n’arrivera sans doute pas avant 2024, le temps de faire toute la postproduction.

HBO réfléchit à la suite : quelle série après House of the Dragon ?

Il y a manifestement une autre inconnue qui accapare l’esprit de HBO : quelle autre série dérivée de Game of Thrones produire ensuite ? Manifestement, la chaîne n’a pas encore tranché cette épineuse question, à en croire un point d’étape partagé le 28 décembre par George R. R. Martin, l’écrivain américain à qui l’on doit Le Trône de Fer et Feu & Sang, les socles littéraires de GoT et HotD.

Sur son blog, l’auteur a fait comprendre que les discussions se poursuivent, en se gardant de trop en dire. « Aucune [des autres séries en cours de développement avec HBO, NDLR] n’a encore été approuvée, mais nous l’espérons… peut-être bientôt ». Il suggère au passage que les péripéties autour de HBO Max cet été « ont eu un impact », qu’on devine négatif.

Rhaenyra Targaryen, fille de Viserys, héritière du trône. Un personnage clé de la série HotD. // Source : HBO

On sait que plusieurs projets coexistent chez HBO : il y a bien sûr un spin-off centré sur Jon Snow, auquel tient énormément Kit Harrington, l’acteur qui l’incarne. George R. R. Martin est évidemment dans la boucle, mais rien ne dit que ce chantier ira à son terme. Et cela, malgré la grande popularité dont jouit le personnage de Jon Snow, l’un des héros de GoT.

La prudence est évidemment de mise : avant House of the Dragon, HBO avait en tête une autre série : The Long Night / Bloodmoon. Annoncée en 2018, elle a été annulée en 2019, engloutissant au passage quelques millions de dollars et un pilote que l’on ne verra sans doute jamais. Le casting avait été constitué et comptait dans ses rangs l’actrice Naomi Watts.

« Quelques projets ont été mis de côté, mais je ne dirais pas qu’ils sont morts » GRRM

D’autres projets ont été mentionnés dans la presse spécialisée depuis des mois. On parle de The Hedge Knight, série qui serait sur les aventures de Dunk et de l’Œuf, Ten Thousands Ships, sur la princesse Nymeria, Sea Snake, qui mettrait en scène les voyages maritimes de Corlys Velaryon, Culpucier, où l’on verrait les bas-fonds de Port-Réal, et une série d’animation.

« Certains [de ces projets] avancent plus vite que d’autres, comme c’est toujours le cas en matière de développement, ajoute GRRM. Quelques-uns ont été mis de côté, mais je ne dirais pas qu’ils sont morts. Vous pouvez retirer quelque chose de l’étagère aussi facilement que vous pouvez le mettre sur l’étagère ». Mais ce qu’il ne dit pas, c’est si d’autres projets sont arrivés sur l’étagère depuis