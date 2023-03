On sait qu’une saison 2 de House of the Dragon est en chantier. On connait son nombre d’épisodes, et cela décevra les fans. En revanche, il y a aussi une bonne nouvelle.

L’avenir de House of the Dragon se précise. Cinq mois après la diffusion du dernier épisode de la première saison, HBO est maintenant pleinement concentrée sur la saison 2. On savait déjà depuis un moment qu’une suite était en chantier. Dans un tweet partagé fin août 2022, la chaîne américaine confirmait la production d’une saison 2 de House of the Dragon.

Depuis, quelques éléments avaient été distillés autour de cette nouvelle saison. On savait qu’elle ne sortirait pas rapidement. Compte tenu de la durée du tournage et du temps nécessaire à la postproduction, une diffusion à partir de 2024 était la piste la plus plausible. Cela se confirme, rapporte Deadline dans une actualité parue le 28 mars. Le programme serait disponible à l’été 2024.

Pour aller plus loin House of the Dragon : tout savoir sur la série de HBO sur l’histoire de la famille Targaryen

Quand tu attends des nouvelles de House of the Dragon. // Source : HBO

8 épisodes seulement pour la saison 2, mais…

Plus intéressantes encore sont les deux informations que le journal avance. Il y en a une bonne et une mauvaise, pour ainsi dire. La mauvaise nouvelle, c’est que la saison deux sera plus modeste, selon Deadline. Elle ne comptera que huit épisodes, au lieu de dix pour la première saison. Initialement pourtant, HBO avait en tête d’en prévoir dix.

En comparaison, Game of Thrones avait un nombre d’épisodes assez stable durant les huit saisons. Les six premières en comptaient dix à chaque fois. Seules les deux dernières ont été davantage condensées, avec sept pour la première et six pour la seconde. Ces deux saisons sont considérées comme les moins réussies, car elles avaient rattrapé et dépassé l’histoire des livres.

Les dragons occupent une place majeure dans la série. // Source : HBO

Ces huit épisodes ont été confirmés par HBO à Deadline et sont le résultat d’une décision consistant à redécouper le scénario — entretemps, il a fallu que la chaîne procède inévitablement à des réajustements dans le récit, avec deux épisodes en moins. Toutefois, des raisons de coût pourraient aussi avoir pesé dans la balance, dans une moindre mesure.

La bonne, en revanche, c’est que HBO se dirige vers une troisième saison, avec une officialisation qui surviendrait prochainement. La réduction de la taille de la saison 2 serait rentrée en ligne de compte pour décider du sort d’une saison 3. Ainsi, certains éléments attendus initialement dans la saison 2 seraient désormais déplacés dans la suivante, notamment une bataille majeure.

Le nombre d’épisodes que la saison 3 recevrait n’est pas connu aujourd’hui. Autre rumeur encourageante, mais qui dépendra de la popularité de saison 2 ainsi que du découpage du scénario : il est question d’une éventuelle saison 4 qui viendrait alors conclure le récit de la danse des dragons. Contrairement à GoT, on a cette fois le récit en intégralité avec Feu & Sang.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !