Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle : le jeu vidéo Hogwarts Legacy démarre par un choix crucial, qui conditionne la suite de l’aventure. Vous ne savez pas quoi prendre ? Il existe un test officiel pour vous aiguiller.

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, disponible à compter du 10 février, on incarne un élève de l’école Poudlard. Comme vous le savez, elle est divisée en quatre maisons : Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. Dans les livres et les films, c’est le Choixpeau magique qui indique à chacun dans quel camp il se trouve — en fonction de sa personnalité.

Bien évidemment, dans la vraie vie, vous n’avez pas de Choixpeau magique à disposition pour vous aiguiller. Vous allez donc être obligé ou obligée de faire un choix entre l’une des quatre grandes familles. Et comme choisir revient à renoncer, cela peut vite se transformer en contrainte. Comment être certain de ne pas se tromper ? Il existe quelques outils, y compris dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, pour avoir une orientation. Libre à vous de les utiliser ou non.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

À quel maison Poudlard j’appartiens ?

Le test officiel Pottermore

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe un test officiel pour connaître sa maison. Accessible à cette adresse (après avoir créé un compte), il consiste à répondre à une série de questions formant un bref test de personnalité. Certaines questions sont très concrètes (exemple : préférez-vous le noir ou le blanc ?), d’autres sont des mises en situation. En moins de cinq minutes, vous pouvez obtenir votre maison.

Test de maison Harry Potter // Source : Wizarding World

Comment ça se passe, dans Hogwarts Legacy ?

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on incarne une ou un élève qui arrive directement en cinquième année. Ce qui ne l’empêchera pas, le jour de son intronisation, de porter le Choixpeau pour désigner sa maison. Les développeurs ne vous imposent rien, mais ils vous proposent une petite recommandation, au sortir de quelques échanges avec le Choixpeau. Après ce mini test, vous aurez une maison attribuée, maison que vous pourrez modifier avant de valider définitivement votre choix.

Quelques questions simples pour vous recommander une maison // Source : Capture PS5

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard vous suggère une maison, mais rien ne vous oblige à accepter // Source : Capture PS5

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la discrimination et le financement anti-trans de l’autrice qui met en danger la vie des personnes trans.

Choisir sa maison est important en termes de lore, car la réputation et le passif des Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle sont vraiment différents. Ainsi, les membres Serdaigle sont perçus comme des élèves intelligents qui adorent étudier. À l’inverse, leurs homologues Serpentard sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Est-ce que cela a vraiment une incidence sur le gameplay du jeu ? A priori, pas vraiment.

Néanmoins, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard intègre la notion des quartiers communs aux élèves, en fonction des différentes branches qui composent l’immense école. Peut-être que votre choix sera conditionné par les environnements proposés, en fonction de l’ambiance de chacun — les Serpentard évolueront beaucoup dans les cachots, où il fait plus sombre. Warner Bros. a même publié des vidéos home tour pour se faire une idée de l’atmosphère qui règne dans les lieux.

Gryffondor

Serpentard

Poufsouffle

Serdaigle

Plus tard dans le jeu, vous aurez aussi la possibilité de personnaliser votre baguette magique (forme, matériau, couleur, essence magique, longueur…). En somme, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est vraiment pensé pour offrir aux fans l’opportunité d’incarner l’élève de leur rêve, avec une authenticité exemplaire.

