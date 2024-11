Lecture Zen Résumer l'article

Warner Bros. a fait savoir que la suite d’Hogwarts Legacy, devenue une priorité pour l’entreprise, sera liée à la série à venir sur Max. De quoi envisager de multiples scénarios.

Sorti en 2023, le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est devenu l’un des plus grands succès de ces dernières années. Il s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, en moins de deux ans. Il est donc tout à fait logique de voir Warner Bros. mettre vite en chantier une suite, pour soutenir au maximum l’engouement autour de la saga Harry Potter — dont est tiré Hogwarts Legacy.

Il suffit d’ailleurs de lire les déclarations de David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment, dans les colonnes de Variety le 5 novembre pour voir à quel point Harry Potter se porte à merveille. Les performances commerciales d’Hogwarts Legacy ont ainsi poussé l’entreprise à se focaliser dessus, ainsi que sur la série à venir sur la plateforme Max. Et les deux projets seront liés.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Hogwarts Legacy 2 et la future série Harry Potter seront liés

Priorité absolue des pontes de Warner Bros., Hogwarts Legacy 2 possédera des éléments narratifs qui renverront à la série Harry Potter, sans plus de précision sur les implications réelles. À partir de là, plusieurs pistes sont possibles, puisque la série en question sera une nouvelle adaptation des livres de J.K. Rowling, donc centrée sur le sorcier qui a donné son nom à la licence, alors que Hogwarts Legacy se situe bien avant sa naissance.

Hogwarts Legacy 2 fera-t-il un immense bond dans le futur pour mieux se calquer sur les événements connus des fans ? C’est une option qui sous-entend que l’on pourrait y croiser Harry, Hermione et consorts. On peut par exemple envisager un scénario dans lequel on incarne l’un de leurs camarades de classe à Poudlard. Ainsi, les développeurs pourraient intégrer des arcs vus dans les livres et les films, en les vivant différemment.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

On gardera quand même en mémoire que l’univers d’Harry Potter est suffisamment riche et dense pour lier un jeu vidéo et une série sans qu’ils partagent tout à fait la même époque. Rien que l’école de Poudlard peut raconter des histoires qui feraient écho aux deux œuvres, notamment grâce aux grandes familles des sorciers (c’est déjà le cas dans Hogwarts Legacy).

« On sait depuis longtemps que les fans veulent plus de contenus dans cet univers, et nous avons beaucoup réfléchi à ça. Nos recherches ont prouvé qu’il n’y a aucune différence majeure entre un jeune fan et un fan plus âgé. Ils sont tous des fans assidus d’Harry Potter, et nous essayons de construire des expériences authentiques pour les satisfaire », indique David Haddad. Faire venir Harry dans la suite d’Hogwarts Legacy serait quand même un sacré argument.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+