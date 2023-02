Où précommander Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ?

[Deal du Jour] Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible le vendredi 10 février sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Après plusieurs années de patience, les fans de la saga Harry Potter vont enfin pouvoir mettre la main sur le jeu en monde ouvert dans l’univers de la saga. On vous explique où et comment le précommander.

C’est quoi ce jeu d’Harry Potter, Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu vidéo développé par Avalanche Software et qui prend place dans l’univers la saga Harry Potter. Le jeu est un Action-RPG en monde ouvert qui semble cocher toutes les cases du triple-A. Monde gigantesque, personnalisation de son personnage principal, combat de magie, arbre de compétence, tout y est pour faire de Hogwarts Legacy un jeu somme. En plus du gameplay et de la composante RPG du jeu, les éléments propres à la saga Harry Potter sont aussi de la partie.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Warner Bros.

Vous incarnerez en effet un élève de Poudlard et suivrez divers enseignements axés sur la magie ou la fabrication de potions. La vie quotidienne à Poudlard rythmera donc le jeu. Vous serez bien sûr libre d’explorer l’école ainsi que le vaste monde des sorciers, afin d’explorer les lieux les plus connus de la saga. Concernant l’histoire, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard se déroule dans les années 1800. Votre personnage est doté d’une magie ancienne et apprendra à développer ses capacités magiques, dans le but d’entreprendre un voyage pour découvrir les vérités cachées du monde des sorciers. Nul doute que l’histoire fera honneur à la série de romans et saura utiliser intelligemment le lore incroyable de la saga.

Quand les précommandes pour le jeu Harry Potter commencent ?

Hogwarts Legacy sortira en décalé sur les différentes plateformes. La date officielle de sortie du jeu est le 10 février 2023 pour les consoles nouvelles générations et sur PC. Pour la PS4, la Xbox One et la Switch, il faudra s’armer de patience et attendre quelques mois supplémentaires.

Pour les joueuses et les joueurs les plus impatients, notez que pour les détenteurs de l’édition Deluxe ou Collector pourront profiter du jeu en accès anticipé sur Xbox Series X/S et PC, dès le 7 février.

Où précommander Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ?

Précommande sur Amazon

L’édition en précommande avec Amazon vient avec quelques bonus, dont la monture Hippogriffe d’Onyx, un Felix Felicis, et un chapeau d’astronome.

Précommander le jeu d’Harry Potter sur La Fnac

La version en précommande sur La Fnac s’accompagne d’une monture Hippogriffe Onyx, de la potion Felix Felicis, ainsi que d’une quête exclusive dans la boutique hantée de Pré-au-Lard. Les détenteurs de la carte de fidélité du magasin créditeront 10 € sur leur carte.

Retrouvez le jeu Harry Potter sur PS5 :

Retrouvez le jeu Harry Potter sur Xbox Series :

Retrouvez la précommande chez Leclerc

Leclerc accompagne également toute précommande de quelques bonus comme la monture Hippogriffe Onyx ou encore l’accès à un cachot supplémentaire.

Retrouvez Hogwart Legacy en précommande pour la PS5 :

Retrouvez Hogwart Legacy en précommande sur Xbox Series :

Sur le site de Micromania

Micromania offre 20 € en bon d’achat pour toute précommande du jeu. Le jeu revient donc à 54,99 €.

