En fin d’année, Warner Bros. lancera Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, une adaptation ambitieuse de l’univers Harry Potter. Une longue vidéo de gameplay a permis d’en découvrir plus sur le RPG qui a tout du rêve pour les fans.

Après des années de rumeurs et, surtout, de fantasmes, Warner Bros. a officialisé Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Il s’agit d’un jeu vidéo développé par Avalanche Software et tiré de la célèbre saga Harry Potter. Le 17 mars 2022, 14 minutes de gameplay ont été dévoilées et les fans sont déjà aux anges.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard se définit comme un RPG d’action-aventure immersif en monde ouvert. Si les promesses sont tenues, il pourrait vite devenir le jeu rêvé. En tout cas, le contenu s’annonce à la hauteur et on devrait pouvoir s’émerveiller pendant plusieurs heures au sein de Poudlard et dans ses environs.

Voici tout ce qu’on sait sur Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

L’histoire de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Les événements de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard se situeront dans les années 1800. On incarnera un jeune étudiant de Poudlard capable d’utiliser une magie ancienne et détenant la clé d’un secret qui menace de déchirer le monde. Les ennemis seront nombreux : des créatures corrompues par un mal mystérieux, des Gobelins ou encore des sorciers maléfiques.

Comme le jeu se déroulera dans le passé, on ne croisera pas beaucoup de têtes connues (Harry Potter, Dumbledore ou encore Rogue ne sont pas nés). Les fans seront quand même ravis d’apprendre qu’ils pourront converser avec Nick Quasi-Sans-Tête. On pourra aussi apprécier la présence de beaucoup plus d’Animaux Fantastiques.

Nick Quasi-Sans-Tête dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. // Source : Capture d’écran

Peut-on créer son personnage dans Legacy : L’Héritage de Poudlard ?

Comme beaucoup de RPG, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard offrira la possibilité de créer son héros ou son héroïne en choisissant son apparence. Au début de l’aventure, on sera bien évidemment affilié à l’une des quatre Maisons emblématiques (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard) et on pourra se faire des alliés en gérant au mieux ses relations.

La progression passera par des compétences à acquérir en remplissant certains challenges. L’idée sera d’augmenter petit à petit la puissance de tout ce qui est à notre disposition (sorts, potions, herbes). On pourra en outre acheter, récupérer et créer des équipements.

Création de son personnage dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. // Source : Capture d’écran

Le contenu de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

S’il y aura des mystères à résoudre, il faudra surtout incarner l’élève parfait en suivant des cours — sachant qu’on rentre directement en cinquième année (ce qui implique du rattrapage). On aura donc droit à des enseignements sur les sorts, l’herbologie ou encore les potions, auprès d’un casting de professeurs. Bref, la vie à Poudlard fera partie intégrante de l’expérience et évoluera visuellement au fil des saisons.

Entre les cours, on sera libre d’explorer le monde des sorciers. En marge de Poudlard, on pourra se balancer dans le Pré-au-Lard, la forêt interdite ou encore la région environnante du Monde externe (spoiler : on pourra voyager sur un balai). Les environnements s’annoncent très étendus. À noter que certains passages ne seront ouverts qu’après avoir résolu un puzzle.

Le gameplay de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

On aura l’occasion d’utiliser un éventail très complet de sorts dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Ils permettront d’interagir avec certains éléments du décor (exemple : se créer un pont) et, aussi, de se défendre face aux ennemis possédant chacun leurs forces et faiblesses. Il faudra apprendre à lire les attaques reçues et riposter en conséquence, via un système de contre-attaque. Des sorts tels que « Descendo » ou « Incendio » pourront être utilisés, tout comme des potions pour renforcer ses capacités ou des plantes agressives pour avoir un petit coup de pouce.

Plusieurs styles de jeu seront proposés dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, afin de pouvoir spécialiser un peu plus son héroïne ou son héros en fonction de ses préférences.

En plus des combats et de certains mini-jeux (comme la création de potions), il sera possible de se créer un petit espace de vie pour… accueillir des Animaux Fantastiques (dont un chat !).

Oh le chat mignon. :3 // Source : Capture d’écran

Les vidéos & images de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Trailer d’annonce

Vidéo de gameplay (14 minutes sur PS5)

Images

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard // Source : Warner Bros.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard // Source : Warner Bros.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard // Source : Warner Bros.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard // Source : Warner Bros.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard // Source : Warner Bros.

Sur quelles plateformes sort Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera proposé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Techniquement, le jeu sera beaucoup plus à son aise sur les consoles les plus récentes.

Date de sortie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. Mais Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est attendu pour la fin d’année 2022. Attention : c’est typiquement le genre de jeu qui peut subir un retard de quelques semaines.