Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible le vendredi 10 février sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Mais à quelle heure exactement ? Warner Bros. a donné les détails complets.

L’attente prend fin. Après des années et des années de fantasmes (et quelques retards), Warner Bros. va lancer Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Il s’agit d’un véritable événement pour cette année 2023 : cette adaptation tant espérée de la saga Harry Potter, malgré les polémiques, est l’un des jeux les plus précommandés. Il est promis à un bel avenir commercial, en espérant que la réussite artistique soit aussi rendez-vous.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est prévu pour le 10 février sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series et PC. Mais à quelle heure sera-t-il disponible exactement ? Dans plusieurs tweets publiés le 2 février, Warner Bros. a fait le point sur les horaires du lancement, sachant qu’il y a une petite subtilité : certaines personnes pourront y accéder 72 heures avant (soit le 7 février). Cet accès anticipé est inclus dans la version Deluxe (c’est-à-dire la plus chère). Les horaires concernent bien évidemment le format numérique.

À quelle heure sera vraiment disponible Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ?

J’ai acheté la version normale sur PS5 ou Xbox Series S/X

Heure de lancement de Hogwarts Legacy // Source : Warner Bros.

Les joueuses et joueurs console seront privilégiés pour le lancement de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Ils auront accès au jeu le 10 février dès minuit, heure locale de leur pays. Ce choix signifie que des régions du monde seront servies en avance par rapport à d’autres, à cause des fuseaux horaires. Normalement, vous allez pouvoir pré-télécharger le jeu pour gagner du temps et être prêt à l’horaire indiqué.

Notez qu’il existe une astuce pour y jouer plus tôt sur Xbox. Dans les paramètres de la console, il est possible de changer la région pour faire croire qu’on vit dans un autre pays et, ainsi, profiter du décalage horaire. Concrètement, en réglant sa Xbox Series S ou sa Xbox Series X sur la Nouvelle-Zélande, on peut jouer à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard 12 heures avant, soit le 9 février, à 12h.

Pour changer les paramètres de sa Xbox, il faut se rendre dans Paramètres > Système > Langue et région.

J’ai acheté la version normale sur PC

Heure de lancement de Hogwarts Legacy // Source : Warner Bros.

Sur PC, il faudra être un peu plus patient : Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible le 10 février, mais pas avant 19h, heure française (cet horaire est global). Oui, c’est un sacré décalage par rapport aux versions PlayStation et Xbox.

J’ai acheté la version Deluxe sur PS5 ou Xbox Series S/X

Heure de lancement de Hogwarts Legacy // Source : Warner Bros.

Les 72 heures d’accès anticipé permettent de lancer Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard dès le 7 février sur PS5, Xbox Series S ou Xbox Series X. Toujours à la même heure : à partir de minuit. Et, bien sûr, l’astuce Xbox fonctionne aussi ici, avec l’opportunité de jouer dès le 6 février à 12h.

J’ai acheté la version Deluxe sur PC

Heure de lancement de Hogwarts Legacy // Source : Warner Bros.

Pour les personnes concernées, ce sera donc le 7 février, à 19h.

On récapitule :

PlayStation Xbox PC Version normale 10/02, 00h 10/02, 00h* 10/02, 19h Édition Deluxe 7/02, 00h 7/02, 00h* 7/02, 19h *12 heures plus tôt en réglant sa console sur ‘Nouvelle-Zélande’

On rappelle que les versions PS4 et Xbox One de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sortiront le 4 avril. Le portage Nintendo Switch, lui, est attendu pour le 25 juillet.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.