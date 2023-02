Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard permet de réaliser un rêve : incarner un élève dans la célèbre école de magie immortalisée dans les romans puis dans les films Harry Potter. Bien sûr, la première étape du jeu consiste à créer son personnage.

Adaptation ambitieuse de l’univers Harry Potter, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu d’action/aventure immense, garni d’ingrédients hérités des RPG. Par conséquent, la première étape consistera à créer son personnage de A à Z, à savoir un ou une élève de Poudlard qui arrive directement en cinquième année (pour une raison obscure, à découvrir plus tard dans l’aventure).

Comme Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu vidéo moderne qui se veut le plus complet possible, il est censé offrir un éditeur de personnage ultra-complet. Un créateur susceptible de nous tenir en haleine pendant de longues minutes, à peaufiner le moindre détail pour imaginer l’élève de ses rêves. On a lancé une partie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard pour en avoir le cœur net. Si l’outil de création permet d’obtenir un personnage très réussi, il n’offre pas mille possibilités de personnalisations non plus. Sur ce point, des jeux comme Elden Ring ou encore Cyberpunk 2077 vont plus loin.

Il y a 30 modèles pré-établis. // Source : Capture PS5

Comment se passe la création de son personnage dans Hogwarts Legacy ?

Les différentes étapes

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on doit passer par plusieurs étapes pour créer son personnage :

Choisir un modèle pré-établi (il y en a 30 en tout) ;

Choisir une forme du visage (15 options), une couleur de peau et une paire de lunettes (trois formes) ;

Choisir une coupe de cheveux (50 options) et une couleur de cheveux ;

Choisir le teint et les marques du visage (grains de beauté, taches de rousseur et cicatrices) ;

Choisir la couleur des yeux (25), la couleur des sourcils et la forme des sourcils (20) ;

Choisir une voix (masculine ou féminine), une hauteur de voix, un prénom, un nom et la manière dont on s’adressera à vous (sorcière ou sorcier).

Option 1 Option 2

Comme vous le constatez, il n’y a aucun moyen de régler finement les détails comme la forme des yeux, la taille de la bouche, la corpulence, les mensurations, la hauteur des joues, etc. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard mise sur des modèles préétablis (15 masculins qui se distinguent par leur nœud papillon, 15 féminins qui portent une cravate), à partir desquels on peut travailler sur quelques éléments assez génériques (les cheveux par exemple). En somme, vous ne risquez pas de passer plusieurs heures à sculpter un visage de A à Z pour concevoir un avatar 100 % à votre image. Par ricochet, il vous sera difficile de créer un élève qui vous ressemble trait pour trait.

Pour aller plus loin Hogwarts Legacy intègre un personnage trans, une première dans l’univers Harry Potter

On peut créer des personnages au look affirmé. // Source : Capture PS5

Outre le manque de possibilités, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard doit composer avec un petit problème d’ergonomie. Ainsi, on aurait préféré que les développeurs optent pour un nuancier, plus pratique, quand il faut choisir une couleur, plutôt qu’un sélecteur horizontal loin d’être clair quand on l’utilise.

Il n’y a aucune notion de genre dans Hogwarts Legacy. // Source : Capture PS5

À noter qu’il n’y a aucune notion de genre à proprement parler dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. À aucun moment, le jeu vidéo n’utilise les termes « femme » ou « homme » pour désigner le personnage que l’on incarne. On est néanmoins quand même connu en tant que « sorcière » ou » sorcier », ce qui force une catégorisation. C’est sur cette ligne de crête qu’évolue le jeu vidéo, compte tenu des polémiques liées à la transphobie de J.K. Rowling. Ainsi, il laisse la liberté aux joueurs et aux joueuses d’incarner un ou une élève aux traits masculins avec une voix de femme (ou l’inverse) ou encore un élève androgyne.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !