Amazon annonce par communiqué de presse avoir mis la main sur les droits des contenus HBO. The Last of Us sera diffusé dans l’offre classique, tandis que le reste du catalogue sera ajouté à un « Pass Warner » vendu en option.

OCS a perdu les droits des contenus HBO le 1er janvier 2023, Amazon Prime Video les récupère. Dans un communiqué de presse envoyé le 12 janvier, le service de streaming du géant du commerce annonce avoir signé un accord d’exclusivité avec le groupe Warner Bros . Discovery, comme la rumeur le présageait. Dès le 16 janvier, la série événement The Last of Us sera diffusée sur Prime Video, sans abonnement supplémentaire (en VOST et en VF). Le reste des contenus HBO, comme Game of Thrones, intègre une option payante nommée « Pass Warner ».

🚨 Prime Video annonce avoir récupéré les droits des séries HBO, perdus par OCS. Ce sera une option payante appelée "Pass Warner", avec The Last of US dès le 16 janvier. Plus d'infos à venir sur Numerama. pic.twitter.com/dXHhSrWdRH — Numerama (@Numerama) January 12, 2023

Le coup de maître de Prime Video

Même si la rumeur Amazon courait depuis plusieurs semaines, ce partenariat a quelque chose d’inédit. Aux États-Unis, où le groupe Warner Bros . Discovery propose un service nommé HBO Max (qu’il souhaite remplacer par un autre service), une alliance entre Amazon et la Warner paraît impossible.

L’indisponibilité des contenus HBO pendant plusieurs jours laissait supposer que personne n’allait les récupérer jusqu’au lancement officiel du service de Warner Bros . Discovery en France, ce qui inquiétait les fans de The Last of Us. Finalement, c’est bien Amazon qui était en négociations avec le groupe américain. Dès le lundi 16 janvier, un nouvel épisode de The Last of Us sera diffusé chaque semaine sur Prime Video, pour tous les abonnés au service de streaming. La France est, à notre connaissance, le seul pays où The Last of Us est disponible sur Prime Video.

The Last of Us en exclusivité Amazon, une exception française. // Source : Amazon

Game of Thrones dans une option payante

Si Amazon réussit un coup de maître en signant un accord d’exclusivité avec Warner Bros . Discovery, les autres contenus emblématiques de HBO ne seront pas gratuits pour tous les abonnés au service de streaming. Game of Thrones, Les Sopranos, Sex And The City, The Wire, Veep, Chernobyl, Succession, True Detective: Night Country et toutes futures séries de HBO seront disponibles sur Prime Video, seulement pour les abonnés à une nouvelle option payante nommée « Pass Warner ». Son prix est encore inconnu, mais Amazon reprend le même concept qu’avec son pass Ligue 1. Le pass n’arrivera qu’en mars, ce qui veut dire que ces contenus seront introuvables sur le marché de la SVOD d’ici là.

Dans le « Pass Warner », on trouvera aussi les autres propriétés du groupe Warner (qui vient justement de rompre avec Canal, drôle de timing). Eurosport, TCM, Adult Swim, Discovery, Cartoon Network, CNN… Tout sera intégré à Prime Video. Quid des contenus récents encore disponibles sur OCS, comme House of the Dragon ? Le groupe Warner Bros . Discovery indique à Numerama qu’ils seront parallèlement disponibles dans le Pass Warner, qui aura donc l’intégralité du catalogue HBO à sa disposition. Les nouvelles saisons, elles, débarqueront sur Prime Video.

