Les séries HBO sont introuvables sur la plateforme OCS en France depuis le 1er janvier 2023. Game of Thrones, Chernobyl, Sex and the City, True Detective, True Blood, Watchmen… Toutes ces excellentes séries ne sont malheureusement plus accessibles. Une quinzaine est encore présente, mais partiellement.

C’est l’hécatombe pour OCS : de très nombreuses séries HBO ont quitté le catalogue de la plateforme française le 31 décembre 2022 à minuit. Le départ était prévisible, car les contrats de diffusion qu’avaient passés OCS avec la chaîne privée américaine prenaient fin en 2022. On ne savait pas encore, néanmoins, quels programmes allaient précisément être touchés.

C’est désormais le cas : il suffit de se rendre sur la plateforme OCS pour constater que plus de 60 séries ont été retirées du jour au lendemain. La majeure partie d’entre elles n’a pas encore trouvé nouveau diffuseur : ce sera la grande bataille entre les services de SVOD pour acquérir les droits de diffusion en France.

Quelles séries HBO ont quitté le catalogue d’OCS au 1er janvier 2023 ?

Les intégrales qui ont disparu

A Black Lady Sketch Show

Animals

Angels in America

Boardwalk Empire

Band of Brothers

Big Love

Bored to Death

Big Little Lies

Carnivale

Chernobyl

Chernobyl

Camping

Crashing

De la Terre à la Lune (From the Earth to the Moon)

Divorce

Enlightened

Entourage

Girls

Getting On

Game of Thrones

Hung

Here and Now

Hello Ladies

L’enfer du Pacifique

Luck

Looking

Les Soprano

Milred Piece

Rome

Sally4Ever

Show me A Hero

Six Feet Under

Sex & The City

Silicon Valley

Spawn

Sur Écoute (The Wire)

The Deuce

True Detective

True Detective saison 1

The Night Of

The Jinx

The Newsroom

Togetherness

The Knick

Tell Me You Love Me

True Blood

The Brink

Treme

Vinyl

Veep

Vice Principals

Watchmen

Silicon Valley

Les séries qui ont partiellement disparu

Barry (saison 1 et 2)

En Analyse (In Therapy) (saison 1, 2 et 3)

Gentleman Jack (saison 1)

High Maintenance (saison 1, 2 et 3)

His Dark Materials (saison 1)

Insecure (saison 1, 2 et 3)

Los Espookys (saison 1)

Succession

Larry et son Nombril (saison 1 à 9)

Mrs. Fletcher (saison 1)

Room 104 (saisons 1, 2 et 3)

Succession (saison 1 et 2)

Sharp Objects (saison 1)

The Righteous Gemstones (saison 1)

Westworld (saison 1 et 2)

Westworld

Que reste-t-il de HBO sur OCS ?

The White Lotus (saisons 1 et 2)

Et au fait, où ira The Last of Us ?

C’est le grand mystère de ce début d’année 2023 : la série The Last of Us de HBO est censée sortir le 15 janvier 2023 aux États-Unis, et pourrait être diffusée à partir du lendemain en France… mais personne ne sait où. Amazon ? Paramount+ ? Aucune plateforme ne s’est encore positionnée officiellement sur la sortie de la série The Last of Us. Il faudra donc patienter encore un peu pour savoir si la production sera visible en France légalement à partir du 16 janvier.