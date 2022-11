Déjà intégré aux offres Ciné Séries de Canal+, OCS pourrait bientôt lui appartenir. Les deux groupes seraient entrés en discussions exclusives et pourraient faire une annonce « dans quelques jours ».

Selon le journal Les Échos, OCS pourrait très prochainement appartenir à Canal+. Après des mois de rumeurs et de discussions, la direction d’Orange aurait informé les employés d’OCS et d’Orange Studio, qui produit de nombreux films et séries en France, de l’annonce imminente d’un rapprochement. Les deux plus gros services français devraient prochainement fusionner… mais OCS ne devrait bientôt plus trop ressembler à OCS.

Sans HBO, OCS va changer

Aujourd’hui, ce qui fait la force d’OCS est son contrat avec HBO. Diffuseur des films, des séries et des émissions du groupe américain, OCS a l’exclusivité sur Game of Thrones, House of the Dragon, The Handmaid’s Tale, The White Lotus ou encore Last Week Tonight avec John Oliver. Le service diffuse aussi des films, à la manière de Netflix ou de Canal+. Certains sont produits par Orange, d’autres non.

Selon Variety, OCS a 2,9 millions d’abonnés en France, ce qui le place loin derrière Canal+ (9,6 millions) et Netflix (13 millions).

OCS a pour principale force ses exclusivités. Elles vont disparaître. // Source : OCS

Dans les prochains mois, son contrat avec HBO va s’arrêter. On a longtemps imaginé que HBO lancerait son service HBO Max en France, mais son propriétaire, le groupe Warner Bros . Discovery, en a décidé autrement. Il ne devrait pas y avoir d’HBO Max en France, mais un nouveau service issu de l’évolution de Discovery+ en 2024. En attendant, les programmes du groupe Warner Bros . Discovery sont libres.

Fin octobre, Variety annonçait en exclusivité la signature d’un contrat entre Amazon et Warner Bros . Discovery, mais n’indiquait pas si les contenus HBO faisaient partie du deal (certains le suspectent, mais seuls les contenus exclusifs à HBO Max sont confirmés pour l’instant). Amazon récupère aussi les films Sony, autrefois sur OCS, qui arriveront sur Prime Video en « seconde fenêtre » dès début 2023. Il est possible que Canal+/OCS conserve une partie de l’ancien catalogue de HBO mais, si un deal Amazon/HBO est officialisé dans le futur, les nouvelles saisons de House of the Dragon ou The Last of Us pourraient arriver sur Prime Video. Dans l’hypothèse où HBO ne fait pas partie du deal, il reste possible que Canal+ déniche le contrat… en attendant que Discovery+ récupère ses droits.

Quel intérêt pour Canal+ ?

Pour Canal+, si OCS perd bel et bien HBO, l’intérêt est sans doute plus du côté d’Orange Studio que du service de streaming, qui n’était attractif que grâce à ses contenus exclusifs (sans rachat, OCS aurait eu d’immenses difficultés financières. Qui aurait maintenu son abonnement ?).

Reste maintenant à convaincre l’autorité de la concurrence. Deux immenses producteurs peuvent-ils ne devenir qu’un ? Les Échos indiquent aussi que Canal+ devrait accepter de combler les dettes d’Orange pour aller au bout de la transaction.