C’est une année de malheur, de drames, de morts et d’évènements qui préparent le terrain à la danse des dragons, l’évènement au cœur de la série House of the Dragon.

George R. R. Martin n’est pas un écrivain qui fait preuve d’une grande tendresse vis-à-vis de ses personnages. Si vous avez lu Le Trône de Fer ou vu Game of Thrones, votre esprit est sans doute marqué par des moments difficiles dans cet univers, comme les noces pourpres et les pluies de Castamere. Des souvenirs pénibles doivent certainement rejaillir.

House of the Dragon, qui est une adaptation de Feu et Sang, n’est pas en reste. Vous découvrirez le sac de Fossedragon ou encore le soulèvement de Port-Réal et toutes sortes de batailles dans les saisons à venir. Mais dans l’épisode 6 de la série, diffusé en France le 26 septembre, un évènement particulier est montré, en partie : l’année du Printemps Rouge.

On vous prévient : nous allons dévoiler la suite de la série.

Spoilers de House of the Dragon !

L’année du Printemps Rouge dans House of the Dragon

L’année du Printemps Rouge est le sobriquet que les peuples de Westeros ont donné à l’année 120, parce qu’elle concentre beaucoup d’évènements d’importance et de décès. On considère que la mort de Laena Velaryon (dont la mise en scène à l’écran diverge de ce qui est raconté dans le roman) constitue le point de départ de cette funeste série.

Laena Valeryon. Elle meurt après un accouchement atroce. // Source : HBO

La disparition de Laena Velaryon, après un accouchement terrible, est suivie par deux autres, montrées dans l’épisode 6 : les décès de Lyonel Fort (Main du roi) et Harwin Fort, son fils, qui officiait comme commandant du guet de Port-Réal. Tous deux périssent dans l’incendie de Harrenhal, qui n’avait rien d’accidentel. La série pointe Larys Fort, frère de Harwin, comme responsable.

L’année du Printemps Rouge est aussi marquée par l’assassinat de Laenor Velaryon, frère de Laena. Il est encore vivant dans l’épisode 6. Le tueur est peut-être son ancien amant, le chevalier Qarl Correy. C’est lui que l’on voit à plusieurs reprises aux côtés de Laenor. Ils avaient l’air de filer le parfait (et secret) amour. De fait, les parents de Laena et Laenor ont perdu leurs deux enfants.

Harwin Fort. Il périt brûlé vif dans l’incendie de Harrenhal. // Source : HBO

On inclut également à la liste des évènements le retour d’Otto Hightower en tant Main du roi, puisque Lyonel Fort a brûlé vif. Ce retour ne va pas jouer en faveur de la quiétude du royaume : Otto ne supporte pas Daemon Targaryen, le frère de Viserys, le roi. En outre, Otto s’inquiète aussi pour sa fille, Alicent, qui est mariée à Viserys, et dont la position est menacée par la fille de Viserys, Rhaenyra.

Aemond Targaryen, le fils d’Alicent et de Viserys, perd un œil lors d’une bagarre déclenchée pendant les funérailles de Laenor. Aemond a voulu dompter le dragon Vhagar, ce qui a déplu à Lucerys, Joffrey et Jacaerys Velaryon, les enfants de Rhaenyra. Dans la mêlée, Lucerys sort une lame et crève l’œil d’Aemond. Cela se paiera plus tard lors de la danse des dragons.

Otto Hightower revient. // Source : HBO

De fait, l’année du Printemps Rouge pose plusieurs éléments qui préparent le terrain pour cette danse des dragons — une manière poétique pour décrire la succession chaotique de Viserys Targaryen, la lutte fratricide entre deux factions (on retrouve des Targaryen dans les deux camps) et des combats aériens à dos de dragon.

C’est aussi à l’année 120 que vont se marier Rhaenrya et Daemon Targaryan, respectivement nièce et oncle. De leur union naîtra Aegon III Targaryen, qui aura aussi son rôle à jouer dans la danse des dragons. Un rôle de tout premier ordre, d’ailleurs, autant dans le conflit à venir que dans la destinée du royaume des Sept Couronnes.

En résumé, l’année du Printemps Rouge c’est :

le décès de Laena Velaryon après une vilaine grossesse ;

la mort de son nouveau-né, dans l’heure qui a suivi l’accouchement ;

l’assassinat de Laenor Velaryon, sans doute par son amant ;

la perte de Lyonel Fort, Main du roi, dans le feu ;

la mort de Harwin Fort, héritier de la maison Fort, de la même façon ;

l’incendie de Harrenhal ;

le retour d’Otto Hightower comme Main du roi ;

l’éborgnement d’Aemond Targaryen dans une bagarre ;

le mariage de Rhaenyra et Daemon Targaryen ;

la naissance d’Aegon III Targaryen.

