Une nouvelle bande-annonce de la prochaine série Le Seigneur des anneaux (LOTR) a été mise en ligne par Amazon. L’acteur Anson Boon y est mis en avant, en tant que mystérieux personnage qui pourrait bien être un des grands méchants de l’aventure. Mais s’agit-il de Sauron ?

Jamais avait-on vu, jusqu’ici, autant d’images de la nouvelle série d’Amazon Prime Video, attendue dans le monde entier depuis des années. Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, prévue pour le 2 septembre 2022, a finalement montré le bout de son nez à nouveau le 22 juillet, une semaine après un premier trailer qui dévoilait déjà les ancêtres des Hobbits.

Anson Boon est très présent dans la nouvelle bande-annonce du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir

La nouvelle bande-annonce que l’on découvre ici est longue de trois minutes et riche en événements : on y voit de très nombreux personnages — dont certains empêtrés dans de sales histoires et autres courses poursuites endiablées.

Cependant, au milieu de tous ces protagonistes, un homme se détache : il s’agit de l’acteur Anson Boon, jeune Britannique de 22 ans relativement peu connu du grand public. On le voit une première fois dans l’herbe, se tourner vers la caméra de manière énigmatique, la haine dans les yeux.

Anson Boon jouera-t-il Sauron ? En tout cas, ses pouvoirs sont pratiques pour le 14 juillet // Source : YT/ Amazon Prime Video

À la fin de la bande-annonce, on le voit également souffler sur des petites braises qui s’envolent au loin, arborant toujours son regard maléfique, derrière ses magnifiques yeux perçants.

Rien ne dit clairement qu’Anson Boon sera Sauron, mais il est certain que la bande-annonce laisse volontairement planer le doute. D’ailleurs, plusieurs médias américains, comme Polygon, se posent désormais la question du rôle du jeune acteur.

Le visage de Sauron n’a jamais été montré dans la trilogie de Peter Jackson ; il n’est qu’un œil menaçant en haut d’une tour, la « forteresse habillée d’ombre » de l’ancien chevalier noir. La seule fois où il est montré sous forme physique se trouve dans un flashback, lorsque Isildur, le fils d’Elendil, lui coupe le doigt pour lui retirer l’Anneau. On ne voit alors que sa gigantesque armure.

Sauron dans Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau

