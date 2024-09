Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode 4 des Anneaux de pouvoir met en scène des créatures surnaturelles qui rappellent un peu les spectres de l’Anneau — les fameux Nâzgul. En réalité, il s’agit d’autre chose.

Vous l’avez peut-être remarqué : l’atmosphère de la deuxième saison des Anneaux de pouvoir est davantage effrayante que la première. On l’a vu avec l’épisode 3 de la série, qui met en scène une célèbre araignée géante, dans une grotte tout à fait sordide. Et c’est la même chose avec l’épisode 4.

La suite contient des spoilers sur Les Anneaux de pouvoir.

Spoilers ci-après.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On dirait des Nâzgul, mais…

Le passage des Anneaux de pouvoir auquel on fait référence est ici évident : il s’agit du moment où la petite troupe elfique qui inclut Galadriel et Elrond traverse un bois, en pleine nuit. Très vite, le groupe s’aperçoit que la zone est ponctuée de tumulus qui sont animés par des puissances surnaturelles. Des spectres jaillissent alors des trous et attaquent les Elfes.

Ces monstres ont pu vous faire penser aux fameux spectres de l’Anneau, au nombre de neuf, et dont la volonté a été oblitérée pour devenir des esclaves de Sauron. On peut comprendre la comparaison : ce sont aussi des créatures extraordinaires, animées par des intentions hostiles, et qui ont l’air difficiles, sinon impossibles à tuer.

Les fameux spectres // Source : Amazon Prime Video

Sauf qu’il ne s’agit pas de ces fameux cavaliers noirs puisque ceux-ci n’ont pas encore vu le jour. En effet, ces personnages nommés Nâzgul sont ce qui reste des neuf nobles humains qui porteront chacun un anneau de pouvoir corrompu par Sauron. Or, cette distribution des neuf anneaux altérés n’a pas encore eu lieu à ce moment-là de l’histoire.

Les créatures qui hantent les buttes des Anneaux de pouvoir s’avèrent plutôt être des « Esprits des Tertres » (en anglais Barrow-wights). Elles sont censées être assoupies, mais c’était sans compter l’influence néfaste de Sauron sur la Terre du Milieu. Résultat, les morts se réveillent et se mettent désormais à attaquer les vivants qui se trouvent dans les parages.

Des spectres déjà aperçus dans Le Seigneur des anneaux

Les Esprits des Tertres sont mis en scène dans Le Seigneur des anneaux lors d’une péripétie impliquant Frodon, Sam, Merry et Pippin. Les quatre hobbits se retrouvent face à l’un d’eux, avant de finalement s’en sortir. Ces esprits sont censés se trouver dans une région que l’on appelle justement les Coteaux des Tertres (ou Hauts des Galgals).

C’est également cette zone que traverse la bande d’Elfes dans Les Anneaux de pouvoir (elle est nommée Tyrn Gorthad dans leur langue). Ce sont donc bien des Esprits des Tertres qu’affrontent Elrond, Galadriel et les autres, non sans difficulté. Ces créatures récitent d’ailleurs dans la série les quatre premiers vers d’une incantation qui leur est associée :

« Que soient transis la main et le cœur et les os,

qu’une froide torpeur les confine au tombeau

pour que les prisonniers jamais ne se réveillent

tant que n’expireront la Lune et le Soleil.

Sous un vent de noirceur les étoiles mourront,

toujours sur ce lit d’or leurs corps reposeront ;

lorsque le sombre seigneur élèvera sa main

sur la terre déserte et l’océan éteint. »

Un écart chronologique ?

La présence des Esprits des Tertres dans la série pose une problématique de chronologie. Normalement, ils ne sont pas censés se manifester avant le Troisième Âge, puisque c’est le Roi-Sorcier d’Angmar, et seigneur de tous les Nâzgul, qui les fait émerger. Or, la série se déroule au Deuxième Âge, des centaines d’années plus tôt.

Un Esprit des Tertres. // Source : Amazon Prime Video

Il est possible de proposer une résolution, en faisant remarquer d’abord que les tertres sont utilisés comme chambre funéraire par les Hommes depuis le Premier Âge. On peut aussi raisonner en faisant remarquer que c’est Sauron qui donne au Roi-Sorcier d’Angmar au moins une partie de ses facultés, via les anneaux magiques.

Dès lors, si le seigneur de tous les Nâzgul peut déclencher l’apparition de ces Esprits des Tertres, le seigneur des ténèbres le peut aussi. C’est ce que suggère d’ailleurs la série : la sombre influence de Sauron s’est tellement étendue en Terre du Milieu que les Coteaux des Tertres, jadis endormis, sont désormais hantés.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !