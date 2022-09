Nintendo organise un Direct ce mardi 13 septembre 2022. La présentation sera dédiée aux jeux Switch qui sortiront cet hiver.

Pendant cette rentrée 2022, les entreprises multiplient les présentations pour annoncer leurs produits de demain. Ce mardi 13 septembre, c’est au tour de Nintendo de prendre la parole pour occuper le terrain médiatique avec des informations centrées sur la Switch.

Comment suivre ce Nintendo Direct ?

Nintendo a choisi un horaire qui n’ira ni aux salariés ni aux étudiants qui viennent de reprendre les cours. Rendez-vous à 16h, ce mercredi 13 septembre, pour ne rien louper. On connaît déjà la durée de l’événement : 40 minutes.

Quand ? Le mercredi 13 septembre à 16h, heure française ;

Le mercredi 13 septembre à 16h, heure française ; Où ? Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ;

Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ; Combien de temps durera l’événement ? 40 minutes ;

40 minutes ; Quel est le programme ? La conférence Nintendo centrée sur les jeux Nintendo Switch de cet hiver.

Qu’attendre de cet événement centré sur la Switch ?

Ce sera « un Nintendo Direct d’environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver », annonce la firme nippone sur son site officiel. La période couverte devrait donc s’étaler de décembre à mars. Les propriétaires de la console savent déjà à quoi s’en tenir pour la fin d’année, avec des titres comme Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (20 octobre), Bayonetta 3 (28 octobre) ou encore Pokémon Violet et Écarlate (18 novembre).

Que disent les rumeurs ? Selon le journaliste Jeff Grubb (Venture Beat), la saga Zelda devrait être à l’honneur durant ce Nintendo Direct. Verra-t-on la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ? On connaîtra peut-être son nom définitif, mais rien de plus. Pour faire patienter les fans jusqu’à la sortie, la multinationale pourrait commercialiser des portages de The Legend of Zelda: The Wind Waker et The Legend of Zelda: Twilight Princess, respectivement sortis sur GameCube et Wii. On pourrait aussi avoir droit à une remasterisation de Metroid Prime. Rien de profondément nouveau, mais de quoi faire plaisir aux fans quand même.

En route vers The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ? // Source : Nintendo

Ce qu’on est sûr de voir : des jeux Nintendo Switch prévus pour les mois à venir.

Ce qu’on aimerait bien voir : un nom, une bande-annonce et une date de sortie pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Ce qu’on ne verra jamais : la Nintendo Switch Pro. Vous l’aviez vraiment oubliée ?