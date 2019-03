Vous pensiez savoir ce que signifie Nintendo ? La réponse est bien plus compliquée qu'il n'y paraît.

Après Netflix, Wikipédia, Amazon ou Samsung, la rédaction de Numerama a décidé de s’attaquer à un géant bien plus mystérieux : Nintendo. Chaque semaine, nous analysons un nom d’une grande entreprise de la tech afin d’en comprendre l’origine et l’histoire.

L’entreprise japonaise est sur toutes les lèvres depuis la sortie de la console Switch en 2017. Pourtant, l’origine de son nom est très opaque. À la base, la réponse peut sembler simple : Nintendo est le raccourci de l’entreprise Nintendo Company, Limited (任天堂株式会社, Nintendō Kabushiki Gaisha), fondée en 1889.

« Laisser la chance au ciel »

À la fin du 19e siècle, il ne s’agit alors pas d’une entreprise de jeux vidéo mais de cartes à jouer, que son créateur Fusajiro Yamauchi fabriquait lui-même. Nintendo a été l’entreprise qui a le plus produit de Hanafuda, le nom d’un jeu de cartes traditionnelles.

À l’époque, Nintendo s’appelle Nintendo Koppai (Koppai veut dire cartes). Nintendo serait en rapport avec la phrase 運を天に任せる (un o ten ni makaseru) qui voudrait dire « Laissons la chance au ciel ». Cette phrase difficile à traduire revient à porter un message positif et onirique : il s’agit-là de laisser son futur dans les mains du destin.

L’entreprise a pris son nom final, Nintendo Co., Ltd, en 1963.

Pour obtenir une autre traduction encore plus précise, il convient de décomposer les trois kanjis (caractères chinois qui servent en partie à écrire la langue japonaise) qui forment le mot Nintendo (任天堂, qui est encore son logo officiel au Japon), comme l’a fait le site Nintendomaine en 2010 :

任 qui se prononce « nin » et signifie laisser/léguer

qui se prononce « » et signifie laisser/léguer 天 qui se prononce « ten » et signifie le ciel, ou le paradis, au sens divin

qui se prononce « » et signifie le ciel, ou le paradis, au sens divin 堂 qui se prononce « dō »et signifie sanctuaire publique

Mais selon un très long article de Kotaku de 2017, le sens du mot Nintendo pourrait être bien plus compliqué à comprendre. Le média américain cite le livre The History of Nintendo 1889-1980, qui met en avant le fait que le kanji « do » (堂) était souvent accolé aux noms d’entreprises japonaises pour avoir l’air plus prestigieuses.

De l’importance de Hanafuda

Or si l’on reprend le nom Nintendo sous ce prisme, 任天堂 pourrait vouloir dire très simplement « le sanctuaire qui vend des hanafuda », du nom des cartes à jouer que Nintendo commercialisait à ses débuts.

D’autres encore, a noté le journaliste Jake Adelstein dans un livre intitulé Tokyo Vice, considèrent que le « nin » (任) vient en fait de « ninkyo » (任侠) qui signifie « galanterie ». Ce dernier a interrogé des yakuza, membres de la mafia japonaise qui se voient eux-mêmes comme des êtres très chevaleresques, qui semblent persuadés que la première syllabe de Nintendo vient de « ninkyodo » (任侠道) et signifierait donc « de manière galante ».

SelonThe History of Nintendo, même l’arrière petit-fils du fondateur de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, ne saurait pas vraiment trancher ce débat. Selon lui, « laissons la chance au ciel » serait une explication « plausible ». Il faudra s’en contenter.