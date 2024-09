Lecture Zen Résumer l'article

Dans l’épisode 6 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, la série change la destinée d’une relique possédée par Morgoth, l’ancien maître de Sauron. Quitte à se mettre en contradiction avec ce qui est dit dans Le Silmarillion de Tolkien.

On en parlait déjà à la fin du mois d’août 2024 : il existe dans la série Les Anneaux de pouvoir une couronne de fer tout à fait spéciale, dont l’origine nous plonge loin dans le légendaire inventé par J. R. R. Tolkien. Mais, pour les besoins de l’adaptation télévisée, les showrunners ont fait le choix de s’écarter un peu du canon. Tant pis pour l’homogénéité.

Attention, la suite contient des spoilers sur Les Anneaux de pouvoir.

La couronne de fer de Morgoth, dans les mains d’Adar

Dans l’épisode 6 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, un dialogue se noue entre Galadriel et Adar. Il est question de former une potentielle alliance contre Sauron (que l’on a connu sous les fausses identités d’Halbrand dans la saison 1 puis d’Annatar dans la saison 2). Galadriel est dubitative. C’est alors qu’Adar sort son va-tout.

D’un coffre en bois, il récupère une couronne, qui est instantanément reconnue par l’Elfe. Il s’agit de la couronne de fer de Morgoth, ce que confirme Galadriel à voix haute.

Jamais, la série n’avait jusqu’à présent affirmé à ce point que cette relique, dont l’origine remonte au Premier Âge (la série se passe au Deuxième), était bel et bien l’ancienne possession de Morgoth, l’ancien maître de Sauron. On l’avait su via des interviews du casting. La série, désormais, le confirme.

Le coffre et la couronne. // Source : Amazon Prime Video

Galadriel est naturellement interloquée : elle s’apprête manifestement à évoquer une tout autre destinée pour cette coiffe, mais Adar ne lui en laisse pas l’occasion. Il lui coupe la parole et lance :

« Il y a bien des récits sur ce qui s’est passé lorsque les Silmarils [trois joyaux elfiques extrêmement précieux, NDLR] ont été retirés de la couronne, mais j’étais là quand Sauron l’a reforgée pour se l’approprier. J’étais là quand il s’est agenouillé pour le couronnement. Et c’est moi qui me suis servi du pouvoir de cette couronne pour le tuer. »

Une entaille dans le lore de Tolkien

Dans le récit fait par Tolkien, cette couronne de fer servait à accueillir les trois Silmarils dérobés aux Elfes, et en particulier à Fëanor, le joaillier qui en est à l’origine. Ces trois joyaux finiraient par être retirés de la couronne au fil des évènements. Selon Adar, la couronne aurait des propriétés magiques, ce qui n’est pas avéré dans le lore.

Pour situer rapidement le propriétaire de cette relique, Morgoth est une ancienne divinité appartenant aux Ainur, un groupe d’être immortels qui inclut les Valar (divinités supérieures) et les Maiar (divinités inférieures). Morgoth était le plus puissant des siens.

La fameuse couronne // Source : Amazon Prime Video

C’est de lui que viendront le chaos et la discorde dans l’univers, puisqu’il n’en fera qu’à sa tête à l’aube des temps. Morgoth est en somme une sorte d’ange déchu — le Lucifer de Tolkien, si l’on peut dire.

Nous avons déjà eu l’occasion de discuter dans un précédent article de la couronne, de sa destinée ainsi que de celle de son maître, et le contexte dans lequel la fin du Premier Âge survient. On vous renvoie donc à ce sujet, qui montre d’ailleurs que c’est bien Charlie Vickers, l’acteur qui incarne Sauron à l’écran, qui vend la mèche à propos de cet objet.

Il s’agit d’une entaille face au lore établi par Tolkien.

Que dit Le Silmarillion sur Morgoth et sa couronne de fer ?

À la fin du Silmarillion, qui chronique le Premier Âge, et même les époques plus anciennes encore, il est dit que Morgoth fut enfin vaincu. Acculé dans les tréfonds de la terre, il implora la pitié et le pardon, mais on lui trancha les pieds, et il fut jeté à terre. Il fut ensuite enchaîné et recroquevillé. Sa couronne fut ensuite fondue pour en faire un collier.

Le Silmarillion est paru en 1977. // Source : Stojanoski Slave

Plus tard encore, on raconte que Morgoth fut jeté au-delà des remparts du monde par ses pairs, les autres divinités de la Terre du Milieu, par la porte de la nuit, puis sombra dans le vide éternel. On présume logiquement que le collier était alors avec lui. Depuis, ces remparts sont gardés par les Valar, et le ciel par Eärendil, un héros légendaire du Premier Âge.

D’aucuns diront que cette infraction au lore de Tolkien n’est pas la première commise par la série, et ils auront raison. Il y en aura d’autres. C’était déjà le cas du temps de l’adaptation cinématographique du Seigneur des anneaux par Peter Jackson, pourtant jugée formidable. Les Anneaux de pouvoir ont ainsi déjà mis à l’épreuve le souci de fidélité des fans, allant parfois jusqu’aux débats les plus inattendus.

