Elden Ring, chef-d’œuvre du jeu vidéo, n’a plus de secret pour vous ? Vous avez largement terminé l’histoire ? L’heure est peut-être venue de redécouvrir le jeu autrement, avec des mods. En voici dix à découvrir.

Les joueurs et joueuses d’Elden Ring ne cessent de nous surprendre. Battre Margit le déchu à l’aide d’une harpe ? C’est fait. Terrasser Starscourge Radahn, le fléau des astres, avec un piano ? Idem. Libérer l’Entre-Terre grâce aux fesses d’un personnage Sans-Éclat ? Même chose.

Ils sont aussi très talentueux pour revisiter le jeu, y compris dans ses fondements. Ainsi, des passionnés ont créé des mods — c’est-à-dire des modules informatiques — qui transforment l’expérience de jeu dans le chef-d’œuvre de FromSoftware. Les changements sont parfois superficiels, mais de temps à autre, il y a aussi des mods qui bouleversent complètement le gameplay.

Pour qui est dans le jeu vidéo depuis longtemps, les mods sont bien sûr tout sauf une nouveauté. On retrouve cette pratique communautaire dans de nombreux jeux très connus. On peut citer GTA ou God of War. Les mods peuvent être de temps en temps très farfelus : par exemple, Homer Simpson s’est invité à Midgard pour défier les dieux nordiques et retrouver son célèbre voisin Ned Flanders.

Pour aller plus loin Test Elden Ring : la vie risque d’être fade après y avoir joué

Une scène de combat dans Elden Ring. // Source : FromSoftware

Comment télécharger des mods d’Elden Ring ?

Pour profiter des mods dans Elden Ring, il vous faut les télécharger sur votre PC. Il est recommandé de les récupérer sur des sites reconnus au sein de la communauté, comme NexusMods. Attention : tous les mods ne sont pas gratuits. Il peut arriver que des développeurs demandent un paiement de quelques euros en échange de l’accès aux fichiers.

Il est impossible de télécharger des mods sur votre console. Les fichiers qu’il vous faut récupérer ne fonctionnent pas sur d’autres plateformes.

Voici notre sélection des 10 mods les plus populaires sur Elden Ring.

Bloodborne mod : pour avoir des armes

Ce mod porte bien son nom, car il fait référence à un autre jeu dark fantasy de FromSoftware : Bloodborne. Il vous permet d’avoir accès à une panoplie d’armes à feu et de combattre les monstres et les demi-dieux de l’Entre-Terre en leur tirant dessus. Si vous avez toujours rêvé de mettre un « headshot » à Malenia, l’épée de Miquella, alors ce mod est fait pour vous.

Mitraillez les monstres d’Elden Ring grâce à ce mod. // Source : Garden of Eyes

Kalé mod : pour trouver Kalé

Vous vous souvenez du marchand déguisé en père Noël, que l’on rencontre un peu plus tard dans l’aventure ? Il vend souvent des objets, armes et matériaux rares et très utiles. Le seul souci est qu’il faut le trouver — ce qui est comparable à dégoter une aiguille dans une botte de foin.

Ce mod vous donne l’accès dès le début de la partie à la boutique de Kalé, et vous permet donc de mieux vous armer et de préparer plus facilement vos premiers combats et votre aventure en Entre-Terre.

Le marchand Kalé dans Elden Ring. // Source : Fromsoftware

Pause the game : pour… mettre en pause

Sans doute l’un des mods les plus utiles. Si vous avez une envie pressante, ou si votre chat vient de faire une bêtise et que vous devez mettre en pause votre partie, c’est tout à fait possible grâce à Pause The Game.

Il est dommage que cette fonctionnalité n’existe pas dans le jeu, car c’est l’un de ses plus gros problèmes. On ne peut pas vraiment mettre Elden Ring en « pause » : même dans le menu option, le jeu se poursuit.

Avec les nombreuses créatures dangereuses qui peuplent l’Entre-Terre, vous n’êtes jamais réellement à l’abri d’une attaque, et si vous voulez avoir droit à une petite pause, il faut soit trouver un endroit très calme, soit quitter et fermer totalement le jeu.

Mettre pause dans Elden Ring est compliqué. // Source : capture d’écran Maxime Claudel pour Numerama

Seamless Coop : pour s’amuser encore plus à deux

Explorer les vastes contrées de l’Entre-Terre à deux est certainement l’une des choses qu’il faut expérimenter dans Elden Ring. Jusque-là, les joueurs et aux joueuses ne pouvaient pas avancer loin dans l’aventure en coop. Les invocations sont limitées, et il est également impossible d’utiliser la monture Torrent. Grâce à ce mod, vous allez enfin pouvoir chevaucher ensemble et vivre une merveilleuse aventure… à deux !

Le mode coopératif dans Elden Ring. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour aller plus loin Elden Ring : comment jouer en coopération avec un ami ?

Easy mod : pour être tranquille

Comme son nom l’indique, ce mod vous permet de réduire considérablement la puissance et les dégâts d’attaques des créatures et monstres d’Elden Ring, tout en augmentant bien évidemment la vôtre — même Malenia, l’épée de Miquella n’auraient plus aucune chance contre vous !

Ce mod est aussi idéal pour les joueurs et joueuses qui ne veulent pas perdre leur temps pour finir le jeu, et qui préféraient rapidement avancer.

Malenia sera bien plus facile pour vous grâce à ce mod. // Source : FromSoftware

Mod régénération : pour se requinquer

Vous pouvez devenir aussi résistant et coriace que Miriel, la tortue sage d’Elden Ring. Avec ce mod, la régénération de vos points de vie, ainsi que celle de votre endurance est grandement renforcée, faisant de votre Sans-Éclat un véritable tank surpuissant, qui vous permet d’avancer plus efficacement dans le jeu. Cela facilite également votre progression et vos chances de victoire lors des combats.

Vous deviendrez aussi résistant que les créatures de l’Entre-Terre. // Source : BjornTheBear

High Resolution Map : pour une carte plus lisible

Parfois, il n’est pas si évident de trouver ses repères sur la carte d’Elden Ring. Toutefois, ce mod vous fait bénéficier d’une meilleure visibilité et compréhension de la carte. Vous pouvez ainsi explorer plus sereinement les contrées arides de l’Entre-Terre.

Pour une meilleure résolution de la carte. // Source : Capture PS5 Maxime Claudel

Pour aller plus loin La carte d’Elden Ring a évolué sans que personne ne s’en aperçoive

Prepare to die : pour en baver dans le jeu

Imaginez un Margit surpuissant, ou une Malenia encore plus rapide ! Cela est tout à fait possible. Ce mod est destiné aux amateurs de challenges et à ceux ou celles qui seraient prêts à relever d’immenses défis.

Terminer le jeu normalement est déjà très difficile, alors, imaginez-vous devoir le faire avec une difficulté encore plus grande et des ennemis encore plus redoutables.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient un nouveau défi. // Source : Capture YouTube

Item and Ennemy Randomizer : pour une dose d’aléatoire

Ce mod vous permet de changer le déroulement des événements et sa chronologie ; vous pouvez, entre autres, modifier la position des boss et des monstres de l’Entre-Terre. Imaginez-vous devoir combattre Radhan au bout d’une dizaine de minutes, rien que ça…

Déplacez les boss comme bon vous semble ! // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Swordsmanship : pour être un épéiste hors pair

Devenez un redoutable épéiste et permettez à votre Sans-Éclat d’apprendre la maîtrise de nombreuses techniques grâce à ce mod. À cela s’ajoute de nouvelles animations et la possibilité d’échanger vos techniques entre les différentes épées qui existent dans le jeu (katana, sabre, épée lourde).

Devenez un maître de l’épée // Source : Fromsoftware