Elden Ring : cette épée est clairement une référence à Game of Thrones

George R.R. Martin a participé d’assez loin à la conception d’Elden Ring, bijou qui ne cesse de faire rêver depuis son lancement le 25 février 2022. Et figurez-vous qu’il existe une référence claire à Game of Thrones dans le jeu.

L’époustouflant Elden Ring est le fruit d’une collaboration entre le studio FromSoftware, qui a développé la trilogie Dark Souls, et George R.R. Martin, qui a écrit — mais n’a toujours pas terminé — Game of Thrones. L’apport de l’auteur est connu : il a posé les bases de l’univers pour que les scénaristes puissent imaginer une intrigue. Et quand on joue à Elden Ring, on peine à vraiment apprécier la patte de George R.R. Martin.

Néanmoins, FromSoftware n’a pas oublié de rendre un petit hommage à Game of Thrones, comme repéré par Polygon dans un article publié le 28 février. Il est en effet possible de récupérer une immense épée dont l’apparence est composée de multiples petites lames. Comme le fameux trône de fer emblématique, immortalisé par la série.

Épée Game of Thrones dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Où trouver l’épée Game of Thrones d’Elden Ring ?

L’épée, baptisée Espadon fusionné, n’est pas impossible à récupérer dans Elden Ring. Elle se trouve au sud de la carte, à un endroit baptisé Tombe de Vent-Hurlant (en-dessous du Château de Vent-Hurlant, par lequel il faut passer pour accéder à la zone). On l’obtient en battant un boss secondaire : la Chimère léonine. Attention, cet ennemi, s’il a peu de points de vie, est particulièrement rapide et possède des enchainements qui peuvent vite vous tuer. Ce guide vidéo vous montrera une voie possible pour le battre sans trop de difficulté (spoiler : il faut un bouclier). Cette autre vidéo montre que le boss est très sensible aux projectiles magiques.

Épée Game of Thrones dans Elden Ring // Source : Capture PS5

L’Espadon fusionné est décrit comme une « Épée colossale ». De base, elle offre une puissance d’attaque de 157, ce qui peut en faire une arme de choix pour les personnages les plus costauds. Il faut en revanche faire attention à ses prérequis : s’il ne faut que 14 points de dextérité pour s’en servir, il est nécessaire de disposer de 40 points de force — un nombre assez élevé qui implique que vous ne pourrez peut-être pas utiliser l’Espadon fusionné tout de suite (et qu’il se destine plutôt à celles et ceux qui ont opté pour un guerrier axé sur la puissance pure).

Ce petit clin d’œil à Game of Thrones, tout au moins en matière de design, fait partie des nombreuses références intégrées dans Elden Ring. FromSoftware ne cesse de les multiplier. On pense par exemple aux nombreux ennemis qui font écho aux anciens jeux que le studio a conçus. On imagine que d’autres petits secrets du genre seront découverts dans les jours et semaines à venir.