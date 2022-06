Fidèles guerriers et guerrières d’Elden Ring, vous êtes à la recherche d’un nouveau défi ? Sachez qu’une harpiste a réussi la prouesse de battre Margit le déchu en utilisant son instrument de musique comme manette.

Margit le Déchu est le premier vrai boss dans Elden Ring, c’est un redoutable adversaire qui a dû causer pas mal de problèmes à la plupart des joueurs et joueuses dans le chef-d’œuvre de FromSoftware. Assez agile, et disposant surtout d’une série d’attaques dévastatrices, ce boss est un calvaire lorsqu’on commence l’aventure, bien qu’il puisse être contourné et totalement mis de côté pendant un temps. Cependant, une joueuse du nom d’Anna Ellsworth est parvenue à battre le boss grâce à… une harpe. Dans une vidéo publiée le 14 juin 2022 sur YouTube, elle nous dévoile son combat contre Margit, celui-ci est pour le moins impressionnant.

Elden Ring // Source : Capture PS5

Elle bat Margit à la harpe sur Elden Ring, pendant que vous luttez à la manette

Comment réussit-elle cet exploit ? Dans sa vidéo partagée sur YouTube, elle explique que la harpe est connectée à son ordinateur. Elle est ensuite associée à des mouvements à l’aide de deux programmes qui détectent le ton et le son.

Ainsi, Anna Ellsworth peut utiliser sa harpe pour faire avancer, reculer, esquiver et attaquer son personnage. Évidemment, ce genre de configuration nécessite un peu, voire beaucoup, d’adaptation étant donné les limitations que l’instrument ou les programmes impliquent. Vaincre Margit à la manette est déjà assez difficile, le terrasser avec des notes de musique relève de l’incroyable.

Outre le fait qu’elle utilise une harpe pour battre Margit, son personnage ne porte aucune armure. Ce choix la rend plus vulnérable aux attaques du boss, mais beaucoup plus agile et rapide dans ses mouvements.

On rappelle que Margit le Déchu n’est pas un boss facile en raison de sa force brute et de son agilité. Ses coups de bâton dans sa première phase ont une immense allonge, que ce soit en face ou autour de lui. Il dispose aussi de bonds géants et de dagues qu’il lance dès qu’on essaie de se soigner. L’un des éléments qui rend ce combat difficile tient dans le rythme des attaques. Il n’est jamais le même : certains coups arrivent très rapidement, d’autres sont retardés.