[Deal du jour] Elden Ring vous manque ? Elden Ring Nightreign arrive à la fin du mois de mai. Destiné à être joué en coopération jusqu’à trois joueurs, ou en solo, le nouveau jeu de FromSoftware est en précommande.

Comme son nom l’indique, Elden Ring Nightreign est une aventure indépendante qui se déroule dans l’univers d’Elden Ring, prévue pour le 30 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Elden Ring Nightreign est la deuxième extension du jeu, après Elden Ring: Shadow of the Erdtree, mais fait cette fois-ci la part belle à la coopérative roguelike et moins à l’expérience solo. Ce spin-off de FromSoftware est en précommande, et un code promo spéciale Numerama permet de l’avoir moins cher.

Elden Ring Nightreign est prévu pour le 30 mai 2025 au prix de 39,99 €. Il est disponible sur PC en version dématérialisé au prix de 35,27 € sur le site de Gamesplanet, grâce au code promo NUMERAMA à rentrer dans le panier.

La version Deluxe, normalement vendue 54,99 €, est quant à elle disponible au prix de 48,50 € sur Gamesplanet, toujours grâce au code NUMERAMA. Cette version comprend le DLC additionnel, des boss supplémentaires ainsi qu’un Artbook numérique et mini bande-son numérique.

C’est quoi, ce jeu dans l’univers d’Elden Ring ?

Nightreign n’est ni une suite, ni une nouvelle extension d’Elden Ring, mais une toute nouvelle proposition de FromSoftware dans l’univers de son jeu.

Résolument plus orienté action avec une composante roguelike et des éléments de survie, Nightreign n’as donc pas pour but de vous replonger une nouvelle fois dans l’Entre-Terre que vous connaissez bien. Conçu pour être joué en coopération, le titre vous invite à faire équipe en ligne avec d’autres joueurs et à vous battre durant trois nuits consécutives dans des sessions à chaque fois uniques.

Ce spin-off d’action coopératif et de survie en escouade, jusqu’à trois participants, met de côté la mélancolie et l’ambiance lourde du jeu original, pour une expérience plus proche d’un Battle Royale dans une ligne temporelle alternative. Elden Ring Nightreign se déroule en effet dans un univers parallèle aux événements d’Elden Ring, et prend place à Limveld.

À ce prix, Elden Ring Nightreign vaut-il le coup d’être précommandé ?

Très différent d’Elden Ring, ce spin-off Nightreign risque d’amuser un grand nombre de joueurs et de joueuses qui ont apprécié le jeu culte de FromSoftware. Vous pourrez incarner huit personnages différents, chacun avec des compétences uniques et un objectif personnel. Chaque session de jeu sera donc différente, avec des boss aléatoires et des récompenses uniques à votre session.

L’expérience acquise est toutefois utilisable pour améliorer ses statistiques et simplifier le challenge. Au fur et à mesure de vos parties, chaque victoire face vous rapprochera de la défaite du Seigneur nocturne, antagoniste majeur du jeu, et dévoilera des parties de l’histoire de votre héros.

Les points à retenir sur Elden Ring Nightreign :

Un spin-off dans l’univers d’Elden Ring

Jouable en solo, mais conçu pour du multijoueur

Un système de progression et d’expérience

