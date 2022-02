Elden Ring : comment jouer en coopération avec un ami ?

Elden Ring permet de jouer en coopération avec ses amis (jusqu’à quatre participants). Mais, attention, ce mode est tout à la fois limité et loin d’être pratique.

Disponible depuis le 25 février sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Elden Ring est un jeu particulièrement corsé. Et peut-être ressentirez-vous le besoin d’obtenir un peu d’aide à certains moments critiques. FromSoftware intègre à cet effet un mode coopératif pour pouvoir invoquer jusqu’à trois autres joueurs — ce qui peut s’avérer utile pour affronter un boss retors.

Néanmoins, comme rien n’est facile dans Elden Ring, le mode coopératif n’est pas très évident à mettre en place. Il s’avère même plutôt limité. Ainsi, il ne sera pas possible de parcourir tout le jeu en duo. On pourra quand même terminer certaines zones à plusieurs, à condition de bien connaître la marche à suivre pour organiser une session sans problème. Vous pouvez aussi consulter notre guide pour bien débuter.

Comment fonctionner la coopération dans Elden Ring ?

Dans le mode coopératif Elden Ring, il y a donc l’hôte — celui qui a besoin d’aide — et l’invité — celui qui vient prêter mainforte. Pour que les deux se connectent, il faut que l’hôte utilise un consommable près d’une marque laissée par celle ou celui qui rejoindra la partie. Oui, ce n’est pas très ergonomique, même si FromSoftware a pensé à un menu dédié pour accélérer la réunion entre les personnes qui désirent jouer ensemble.

Voici la marche à suivre :

Ce que doit faire l’invité : déposer une marque d’invocation grâce à l’objet appelé ‘Doigt crochu de Sans-éclat’, à l’endroit où l’hôte veut l’invoquer (près d’un boss, en règle générale) ;

La coopération dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Ce que l’hôte doit faire : révéler la marque d’invocation grâce à un objet appelé ‘Remède des Doigts crochus’, à l’endroit défini (on peut ramasser cet objet, ou le créer grâce à l’artisanat et une ressource baptisée ‘Flora Mundis’).

Objet Comment le créer

Pour se trouver plus facilement et retirer les restrictions du mode coopératif public (notamment en termes de niveau atteint), les amis désirant partager une même session doivent créer un mot de passe multijoueur commun, via le menu dédié (dans Paramètres). Attention, il n’y a pas de cross-play possible sur Elden Ring, signifiant que les joueurs Xbox ne peuvent pas jouer avec leurs homologues PlayStation ou PC.

La coopération dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Attention, le mode coopératif implique quelques limites à connaître :