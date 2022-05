Nous savons que Kratos et Atreus forment un duo père-fils épique. Mais ce ne sont pas les seuls : Homer et Bart Simpson le sont tout autant. Et grâce à un mod, ils débarquent dans God of War.

Le splendide God of War a débarqué sur PC en janvier 2022. Et comme pour GTA, qui dit PC, dit forcément de nouveaux mods. Il y en a pour tous les goûts : l’un d’entre eux, dévoilé par Omega Fantasy, et partagé sur une vidéo YouTube de ToastedShoes le 12 mai 2022, transforme même Kratos, le Fantôme de Sparte, en Homer Simpson (nous l’appellerons donc le Fantôme de Springfield).

Les modèles de personnages sont empruntés au jeu The Simpsons : Hit & Run, sorti en octobre 2003, ce qui explique les graphismes un peu vieillissants.

Les Simpson dans les neufs royaumes

Alors que de nombreux mods remplacent simplement les personnages par d’autres, celui avec les Simpson va encore plus loin. Il propose de nouveaux dialogues et un excellent travail de voix off, qui font changer l’ambiance sombre du jeu original vers celle d’une comédie absolument hilarante.

Mais ce n’est pas tout. Si vous avez toujours souhaité frapper Ned Flanders et l’écraser sur une maison, sachez que ce mod vous donnera l’occasion de le faire, et même bien plus encore.

Homer contre Ned Flanders. // Source : Twitter : NextGenPlayer

Le célèbre voisin d’Homer est réputé pour représenter le véritable archétype de l’Américain chrétien. Sachez que les répliques originales seront aussi de la partie sous ce mod, vous aurez donc l’occasion d’entendre Ned demander à Homer d’aller « se repentir de ses péchés », tandis qu’Homer lui rétorquera de « retourner à l’église ».

Voilà de quoi patienter de manière amusante en attendant impatiemment d’en savoir plus sur le prochain God of War : Ragnarök.