Vous aimeriez voir un combat regroupant toutes les créatures d’Elden Ring ? C’est possible grâce à un Youtubeur, et le vainqueur de ce tournoi risque bien de vous surprendre.

Si FromSoftware ne propose aucun bestiaire dans Elden Ring, votre périple dans l’Entre-Terre vous permet de faire la rencontre de plusieurs personnages, et d’affronter de nombreuses créatures impressionnantes. Quelle serait l’issue du combat si tout ce beau monde devait s’affronter ? Le vainqueur risque de vous surprendre, car il s’agit de Miriel : la tortue pape du jeu.

C’est grâce à une vidéo partagée par BjornTheBear depuis sa chaîne YouTube le 28 juillet 2022, et relayée par le site Kotaku, que nous pouvons voir Miriel, la tortue sage d’Elden Ring, remporter ce battle royale rigolo réalisé par un fan.

La tortue pape Miriel ne fait rien, mais remporte tous ses combats

Dans la vidéo de BjornTheBear, on voit Miriel, statique, au beau milieu du champ de bataille, tandis que dragons, ours et autres chimères croisent le fer dans un combat captivant.

La tortue pape Miriel est un PNJ (personnage non-joueur), que l’on rencontre dans une église au cours de notre aventure. Elle vous permet d’apprendre certains sorts et des incantations — vous offrant ainsi la possibilité d’augmenter la puissance de votre personnage.

Comment un PNJ tortue peut-il être victorieux face à d’autres créatures de l’Entre-Terre ? Il s’agirait avant tout d’un don religieux, lié à la foi du personnage — et au fait que ses adversaires s’entretuent. Car même si la tortue a un nombre très élevé de points de vie (ce qui est un peu logique, vu la résistance qu’elle dégage), elle ne devrait pas survivre à toutes les phases du combat — regroupant d’autres créatures, plus puissantes et impressionnantes les unes que les autres.

Toutes les créatures d’Elden Ring s’affrontent // Source : BjornTheBear

Toutefois, il arrive que le personnage meure au cours d’autres phases éditées par le joueur lors de la vidéo. C’est le cas, par exemple, lorsque BjornTheBear met en scène d’autres variations du combat — en mettant tous les personnages sur un même niveau de puissance.