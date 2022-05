FromSoftware a secrètement apporté un certain nombre de changements à la carte du monde d‘Elden Ring, sans en parler.

Illusory Wall a partagé dans une vidéo YouTube, le 10 mai 2022, une information importante sur la carte d’Elden Ring. Elle connait en effet quelques changements depuis la sortie du jeu sans que personne ne s’en aperçoive. Comment est-ce possible ?

La carte d‘Elden Ring a marqué les joueurs du monde entier tant les immenses zones qui la composent sont toutes aussi bien travaillées les unes que les autres. L’Entre-terre est vaste et, surtout, sans pitié. Des Nécrolimbes au Mont Gelmir, en passant par les terres rouges de Caelid, les paysages sont divers, et les créatures terrifiantes aussi. Le chef d’œuvre de FromSoftware a reçu plusieurs mises à jour depuis sa sortie le 25 février 2022. Les développeurs ont apporté un certain nombre d’améliorations aux performances, corrigé quelques bugs et rééquilibré toute une série de compétences et d’armes, mais ce n’est pas tout.

Elden Ring // Source : Bandai Namco

Comme de nombreux studios, FromSoftware est capable d’apporter des modifications qui ne sont pas mentionnées dans les notes de mise à jour. Les joueurs doivent les découvrir par eux-mêmes afin de suivre ce qui change réellement d’un patch à l’autre.

Les changements dans les mises à jour d’Elden Ring sont généralement pertinents, c’est pourquoi les joueurs ont tendance à les rechercher. Mais certains passent totalement inaperçus. Illusory Wall, un Youtubeur fasciné par l’univers d’Elden Ring, a découvert que la carte du jeu avait subit beaucoup de changements sans toutefois être mentionnés par FromSoftware.

Dans la vidéo, le Youtubeur montre comment chacune des principales régions d’Elden Ring évolue et change depuis la sortie du jeu. FromSoftware a nettoyé la carte pour retracer les zones et améliorer la précision de la représentation du monde physique. Les modifications sont majoritairement légères et semblent avoir été apportées seulement pour ajouter des emplacements qui n’étaient pas représentés auparavant sur la carte.

La carte d’Elden Ring évolue

Des modifications ont été apportées à chacune des régions d’Elden Ring, les plus petites d’entre elles supprimant des routes, des ruines ou d’autres éléments de la carte qui n’étaient pas très visibles dans le jeu. Dans d’autres cas, ce sont des petits blocs non identifiables, qui auraient pu représenter des rochers ou des ruines, qui ont été effacés. Plusieurs détails visuels ont également été ajoutés depuis la sortie d’Elden Ring, mettant mieux en valeur les murs des châteaux, et définissant plus clairement les falaises et les routes. Les icônes de chaque zone ont également été modifiées, pour plus de clarté.