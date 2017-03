Une femme a livré un témoignage intéressant sur son expérience avec 1-2-Switch, grâce auquel elle a pu jouer en compagnie de son mari atteint de cécité.

Quand on a découvert 1-2-Switch pour la première fois, on s’est tous dit que Nintendo était allé beaucoup trop loin dans le foutage de gueule. Pensé comme une démo technique pour les Joy-Con, le jeu aurait dû être livré avec la Nintendo Switch, comme le fut Wii Sports pour la Wii. Mais au-delà de l’arnaque qu’il représente eu égard à son prix (50 € pour traire virtuellement des vaches ou jouer au cow-boy), 1-2-Switch demeure un formidable nid de convivialité et de nouvelles expériences à vivre, même quand on vit avec un handicap qui, a priori, n’est pas compatible avec le jeu vidéo. C’est d’ailleurs la belle histoire de Mandi Bundren et Rich Maroney.

Merci Nintendo

Atteint d’un diabète de type 1, Rich Maroney a perdu la vue à cause de sa maladie à l’âge de 23 ans. Avant, il pouvait faire tout ce qu’il voulait et partager des moments avec Mandi Bundren, sa femme. Maintenant, à cause de la cécité, il est difficile pour lui de goûter aux joies des plaisirs vidéoludiques, sauf quand la technologie le permet. « Nous ne pouvons pas jouer ensemble sauf si nous avons quelque chose comme 1-2-Switch, qui s’appuie sur plusieurs sens. » Grâce à la présence du HD Rumble dans les Joy-Con (des vibrations poussées et précises permettant de simuler plusieurs choses), l’utilisation intelligente du son et le fait que 1-2-Switch se joue sans écran, Rich Maroney peut à nouveau profiter des jeux vidéo avec sa chère et tendre. Une bénédiction.

Et ce n’est clairement pas parce qu’il a perdu la vue qu’il perd au jeu vidéo. Bien au contraire, « Son jeu favori est Duel au Far West (un duel de cowboys) car il est capable de réagir hyper rapidement pour gagner. Il me bat tout le temps. Il est bon aussi à Tennis de table et à la Boxe. Il faut bouger les bras hyper rapidement et je ne peux pas rivaliser. Nous aimons beaucoup Coffre-fort — c’est vraiment cool de détecter l’infime vibration pour ouvrir le coffre. Mes préférés sont Combien de billes ? et Rasage à l’aveugle car je gagne souvent. » confie Mandi sur Reddit.

Fan des consoles de Nintendo, elle ne s’attendait pas à passer plusieurs heures sur 1-2-Switch avec son mari à la suite de l’achat de la console vendredi dernier. Elle espère que Nintendo poussera le concept plus loin : « S’ils pouvaient introduire le HD Rumble et le son dans des jeux d’aventure et des puzzles afin que Rich puisse jouer alors j’en serais très heureuse. » En espérant que son joli témoignage porte ses fruits : après tout, dans un autre domaine du divertissement, Netflix est allé très loin dans le contenu pensé pour les aveugles et malvoyants.