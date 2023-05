[Deal du Jour] Maintenant que vous avez mis la main sur Zelda : Tears of the Kingdom, il ne vous reste plus qu’à arpenter les terres d’Hyrule jusqu’au moindre brin d’herbe. Pour ne rien manquer de ce que le jeu a à offrir, le guide officiel est d’ores et déjà en précommande, pour une sortie le 16 juin 2023.

Rien de mieux que de découvrir un jeu complètement vierge de toutes images ou vidéos, surtout lorsqu’il s’agit de Zelda : Tears of the Kingdom. L’impression d’être livré à soi-même dans le vaste monde d’Hyrule est incroyable et c’est un véritable plaisir de parcourir la carte sans savoir où chaque pas nous conduit. C’est pourquoi Nintendo attend un mois après la sortie du jeu, pour vous proposer le guide officiel du dernier Zelda, afin de vous laisser savourer vos moments d’errance, avant d’invoquer l’aide des plus sages. En plus du guide, vous pouvez aussi consulter nos quelques conseils pour bien débuter dans le jeu.

Pour aller plus loin Zelda: Tears of the Kingdom est une consécration (test sans spoiler)

C’est quoi ce guide officiel de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ?

Ce guide officiel en français est proposé aux éditions Piggyback, grand habitué des guides et des beaux livres sur les jeux vidéo. En partenariat avec Nintendo, l’éditeur a créé un guide très complet qui vous aidera à obtenir les meilleures combinaisons d’armes, les techniques de combat les plus puissantes, ainsi que les lieux pour trouver les meilleurs objets, etc. Vous trouverez dans le livre les solutions aux diverses énigmes et casse-tête qui peuvent parfois vous bloquer. La partie baptisée Compagnon de Route suit le jeu chronologiquement, tandis qu’une partie réunie des conseils pêle-mêle, afin de vous laisser libre de piocher l’aide dont vous avez besoin. En plus des chapitres qui font office de guide, une partie du livre est alloué aux bestiaires, aux armes et aux objets que vous trouverez dans Tears of the Kingdom. Enfin, un atlas du jeu, qui se compose de plusieurs cartes détaillées, vous aidera à vous repérer dans la carte et planifier vos expéditions.

Bien sûr, un guide n’est pas indispensable pour profiter du jeu, c’est même le contraire. Mais celles et ceux qui n’ont pas le temps de perdre leur temps, ou les plus jeunes joueuses et joueurs qui peuvent buter sur certaines difficultés, seront heureux d’avoir une aide précieuse à porter de manette. Voici où le précommander.

Le guide collector et l’édition standard // Source : Piggyback

Où précommander le guide officiel du dernier Zelda: Tears of the Kingdom ?

Le guide est prévu pour le 16 juin prochain, dans une version standard et une version collector. À la différence du jeu, le collector est (pour l’instant) trouvable facilement. La version standard est au prix de 24,99 €, tandis que la version collector est vendue 35 € tout rond. Les deux versions font 496 pages et la seule différence notable est que la version collector se dote d’une belle couverture rigide, qui imite l’apparence d’un vieux livre.

Précommandez le guide Zelda: Tears of the Kingdom sur La Fnac

Le guide The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en précommande sur La Fnac :

en version standard au prix de 24,99 €

et en version collector au prix de 35 €.

Pour toute commande sur le site de La Fnac, la livraison à domicile est offerte à partir de 35 € d’achat pour les non adhérents. La livraison standard est gratuite, sans minimum d’achats, pour les adhérents Fnac+.

Précommandez le guide Zelda: Tears of the Kingdom sur Amazon

Le guide The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en précommande sur Amazon

en version standard au prix de 24,99 €

en version collector au prix de 34,99 €. C’est un centime de moins que chez les autres revendeurs !

Pour aller plus loin

👉 Tout ce que l’on sait sur Zelda: Tears of the Kingdom

👉 Tears Of The Kingdom exploite mieux la Switch que Breath of the Wild

https://www.youtube.com/watch?v=r4j7jlD8IpE&t=13s

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.