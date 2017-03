À la veille de la sortie de la Nintendo Switch, découvrez une prise en main en direct de Zelda : Breath of the Wild et 1-2 Switch avec l'équipe de FrAndroid et venez poser vos questions.

La Switch a débarqué chez Numerama et FrAndroid ! En plus de notre test de la console, en fin de journée, découvrez sa prise en main par nos confrères de FrAndroid ci-dessous.

Au programme : des vaches à traire dans 1-2 Switch et l’exploration d’Hyrule dans Zelda : Breath of the Wild.

On découvre la #Switch ! Rejoignez-nous et posez vos questions ! https://t.co/u3oDuQDkv3 — FrAndroid 📱⌚️🖥🎮🎧 (@twandroid) March 2, 2017

