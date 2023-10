[Deal du jour] Mario revient sur Switch dans un jeu à l’ancienne, avec une vue 2D, de nouveaux pouvoirs et de nouvelles transformations. Super Mario Bros. Wonder, prévu pour le 20 octobre 2023, est disponible en précommande.

Où précommander Super Mario Bros. Wonder au meilleur prix ?

Super Mario Bros. Wonder est prévu pour le 19 octobre 2023 sur Nintendo Switch, en version physique et dématérialisée. Après le succès mondial du film Super Mario Bros, qui capitalisait beaucoup sur les clins d’œil et la nostalgie, Nintendo compte bien profiter de la popularité du plombier, avec plusieurs jeux à paraître cette année et en 2024. Dans une vidéo de 15 minutes diffusée fin août, Nintendo prouve tout son savoir-faire pour conjuguer gameplay à l’ancienne et nouveautés. Un titre qui s’annonce aussi divertissant que drôle.

Précommander Super Mario Bros. Wonder sur le site de Carrefour

C’est sur le site de Carrefour que le jeu est le moins cher. Super Mario Bros. Wonder est disponible en précommande au prix de 44,49 €. Jusqu’au 16 octobre 2023 inclus, Carrefour vous offre 10 € en bon d’achat pour la précommande du jeu.

Précommander Super Mario Bros. Wonder sur La Fnac

Le jeu est disponible au prix de 49,99 € sur le site de La Fnac. Il s’accompagne en plus de plusieurs bonus de précommande. Pour l’achat du jeu Super Mario Bros. Wonder, vous recevrez gratuitement deux lithographies du jeu et un stylo Bic 4 couleurs Mario.

Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’ajouter le jeu Super Mario Bros Wonder et les deux bonus de précommandes dans votre panier. Vous les retrouverez tous les trois sur la page dédiée à l’offre.

Précommander Super Mario Bros. Wonder sur le site de Micromania

Le jeu est disponible en précommande sur le site de Micromania au prix de 59,99 €. Il s’accompagne aussi en plus de plusieurs bonus de précommande. Pour toute réservation du jeu, vous recevrez les Pin’s Fleur Cancan, Fleur Prodige et Item Éléphant, ainsi qu’un album Panini Mario est un paquet de cartes Panini.

La précommande s’accompagne de plus d’un bon d’achat de 10 € à faire valoir sur le site de Micromania.

Précommander Super Mario Bros. Wonder sur Amazon

Super Mario Bros. Wonder est disponible en précommande au prix de 44,49 € sur Amazon. En revanche, ne comptez pas sur quelques bonus, le prix ne comprend que le jeu et rien d’autre.

C’est quoi, Super Mario Wonder ?

Bowser s’est emparé d’une fleur prodige, une fleur aux pouvoirs extraordinaires. Les conséquences se font immédiatement ressentir dans le Royaume Fleurs, où nos amis devront se rendre, conviés par le Prince Florian. Prétexte, comme d’habitude, à une aventure haute en couleur, l’histoire de ce nouveau Mario promet un jeu mignon et coloré, comme sait si bien les faire Nintendo.

Les sept nouveaux mondes présents dans Super Mario Bros. Wonder se divisent eux-mêmes en plusieurs niveaux, que vous êtes libre d’arpenter comme bon vous semble. Une sorte de petit monde ouvert, moins cloisonné que les épisodes précédents (en dehors de l’aparté Bowser’s Fury dans Super Mario 3D World) qui apporte une touche de liberté qui va de pair avec le ton léger du jeu. Les fleurs prodiges sont les nouveaux items clés de cet épisode, et vous permettent de vous équiper de costumes spéciaux, ou carrément de vous transformer en animal. Liberté dans le déroulé de l’aventure, mais aussi dans votre personnage, puisque vous pourrez incarner, au choix, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad bleu, Toad jaune, Toadette et Yoshi. Le jeu est jouable jusqu’à quatre joueurs.

