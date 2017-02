Les plateformes de streaming sont entrées dans une guerre aux parts de marché qui fait rage aussi bien du côté de la vidéo que de l'audio. Nous avons fait le point sur les abonnés des différents services.

La dématérialisation de la culture n’est plus en marche, c’est un fait acquis. Pour autant, aujourd’hui, les services de streaming n’apportent pas les meilleures solutions aux problèmes des producteurs de contenu. Côté client, l’offre est diverse, souvent peu onéreuse et chaque service a ses avantages et ses inconvénients.

Reste qu’on imagine mal le marché rester comme il est aujourd’hui, et certains services vont s’effondrer, n’arrivant plus à trouver l’équilibre. D’autres vont émerger et peuvent faire du bruit — on pense aux Français de Molotov.tv. Ces chiffres français et mondiaux constituent une base d’analyse pour comprendre le marché du streaming aujourd’hui et ses acteurs.

Les chiffres renseignés sont le nombres d’abonnés dans le cas de services payants et le nombre d’utilisateurs dans le cas de services gratuits. Ils s’appuient sur des communiqués de presse ou des rapports d’instituts de statistiques.

SVoD Streaming vidéo payant

Le streaming vidéo payant est dominé assez largement par Netflix qui compte 93 millions d’abonnés. En France, les chiffres sont moins catégoriques dans la mesure où les services communiquent très peu sur leurs abonnés, mais les données que nous avons recueillies placent Canalplay juste en-dessous de son concurrent américain qui a très probablement, en France, gagné un gros boost d’audience grâce à Stranger Things.

Amazon Prime Video est indisponible en France depuis décembre 2016 et son nombre d’abonnés correspond au nombre d’abonnés Premium — l’abonnement est compris dans le prix. Reste Hulu parmi les généralistes qui n’est toujours pas en France et HBO Go, qui délègue pour l’instant sa VOD à OCS.

Service Abonnés France Abonnés Monde Netflix Autour de 900 000 93 millions Canalplay 700 000 Indisponible Hulu Indisponible 12 millions Amazon Non communiqué 63 millions

Vidéo gratuit Streaming vidéo gratuit

Un Français est dans le peloton de tête du streaming gratuit. Avec ses 300 millions d’utilisateurs dans le monde, Dailymotion est un petit par rapport à YouTube, mais ses utilisateurs internationaux lui assurent une véritable présence qu’on aurait tendance à minorer si l’on ne regardait que les estimations des chiffres français. Twitch, le service de streaming pour joueurs possédé par Amazon est aussi bien ancré dans sa niche. Vimeo complète le tableau avec ses utilisateurs qui cherchent des contenus plus qualitatifs.

Service Audience France Audience Monde YouTube 25 millions 1 milliard Dailymotion 7,5 millions 300 millions Twitch NC 45 millions Vimeo NC 100 millions

Audio payant Streaming audio payant

La guerre du streaming audio est loin d’être terminée. Entre les plateformes qui offrent des mois d’essai, celles qui autorisent l’écoute gratuite avec publicités et celles qui proposent plusieurs offres payantes, le business model de la musique au XXIe siècle n’est pas définitif — et n’a pas répondu aux attentes d’un marché actuellement en crise. Si le grand Spotify domine aujourd’hui le marché avec 40 millions d’abonnés payants, Apple Music, lancé en 2015, le rattrape à grandes enjambées.

Deezer, de son côté, est un poil à la traîne, toujours dépendant de ses partenariats pour conserver sa base d’abonnés. L’outsider Tidal arrive également à s’en sortir en multipliant les exclusivités : reste à voir si ce modèle sera pérenne pour le service de la bande à Jay-Z (piste de réponse : 2017 nous souffle que non).

Google reste assez discret sur son Play Music et les chiffres n’ont jamais été communiqués par Mountain View. C’est aussi le cas de SoundCloud qui a lancé son offre Go après tout le monde.

Service Abonnés France Abonnés Monde Spotify 650 000 40 millions Deezer 1,5 millions 6 millions Apple Music NC 20 millions SoundCloud Go NC NC Tidal NC 1,5 millions Play Music NC NC

Tous ces chiffres proviennent de communiqués des entreprises mentionnées ou d’analyses statistiques. Nous avons à chaque fois choisi les sources que nous estimions les plus fiables. Ces tableaux seront mis à jour à chaque nouvelle annonce.