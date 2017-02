Le programme de vidéo à la demande d'Amazon réserve quelques nouveautés du côtés de séries originales ce mois-ci. Nous vous proposons un guide et les dates de mise en ligne des nouveaux shows du géant américain.

Tous les abonnés aux services Premium d’Amazon ont un accès gratuit à Amazon Prime Video, un service de SVoD concurrent — et moins médiatisé — de Netflix.

Amazon Prime Video n’est pas encore traduit en français et son catalogue cinématographique est particulièrement léger. Mais ses séries propres, les Amazon Original Vidéo valent le détour, qu’il s’agisse de multi-récompensé Transparent, de The Man in the High Castle ou encore d’une série de Woody Allen et plus récemment de Sneaky Pete.

En somme, de séries qui, chacune à leur niveau, sont de qualité et méritent clairement notre attention. Or pour vous aider à mieux suivre l’actualité du géant qui ne placarde pas ses nouveaux shows en trois par quatre dans le métro comme Netflix, nous vous annoncerons ici les lancements français des séries Amazon.

Pour le retardataires, nous avons réalisé un panorama des séries déjà disponibles sur le service au lancement en décembre de celui-ci.

The Man in the High Castle, saison 2 — 10 février

Inspirée du livre du même titre de Philip K. Dick, The Man in the High Castle est une série dramatique de grande qualité. Ses couleurs froides et ses décors riches donnent au show son charme singulier, l’écriture et son casting font le reste et nous plongent dans cet espace temps fictif.

Dans cette uchronie où les États-Unis, après avoir perdu la Seconde Guerre mondiale, sont divisés entre le Japon et l’Allemagne nazie, une poignée de résistants lancés sur la piste du très mystérieux « maître du haut château ». Dans cette deuxième saison, la course-poursuite s’intensifie et l’Histoire réserve encore bien des surprises.

Fleabag, pilote — 10 février

Amazon cultive une intéressante tradition. Dès que la société achète ou investit sur une série et qu’un pilote a été tourné, son service de SVoD le met en ligne. Les pilotes, les premiers épisodes d’un show, véritable incipit créatif, permettent ensuite aux producteurs et diffuseurs de juger la viabilité d’une série. Mais du côté de Prime Video, ce sont également aux internautes et clients de juger si le pilote sur lequel le service a parié est un bon choix.

Le 10 février, vous pourrez donc découvrir le premier épisode de Fleabag, l’un des derniers achats de la société. Le temps d’une demi-heure, nous plongerons donc dans une série écrite par Phoebe Waller-Bridge (l’actrice aperçue dans Broadchurch), qui s’inspire directement de la pièce qu’elle a elle-même rédigé.

Une série d’auteur en somme, comme Transparent, qui devrait nous plonger dans les pensées d’une femme qu’on nous présente comme « sexy mais accablée par le deuil » (sic). Le pièce étant de bonne qualité, drôle et très osée (une critique du Guardian, en 2013 en parle) nous attendons donc le pilote pour, nous aussi, savoir si nous parions sur le succès de Fleabag. (Télérama adore déjà).

Goliath, saison 1 — 17 février

Porté par l’excellent Billy Bob Thornton (Fargo), Goliath ne fait pas dans la dentelle. Écrite par David E. Kelley (Ally McBeal) et Shapiro (The Practice) le projet tente de réhabiliter la bonne série judiciaire, avec un topos de duel entre un David et un Goliath, au cœur du système juridique américain.

Thornton incarne un avocat, parfait anti-héros, fauché, détestable mais en quête de rédemption. Pour reprendre en main son destin, ce brillant looser va devoir affronter les rouages d’un système juridique décrit comme inégalitaire et corrompu. Face à lui se dresse alors un Goliath qu’il devra affronter seul. Rythmée par d’improbables et ébouriffants coups de menton scénaristiques, Goliath est méchamment addictive.

Z : The Beginning of Everything — 24 février

Après l’étonnant Mozart in the Jungle, Amazon donne à nouveau sa chance à une série pour mélomanes. Cette fois-ci, nous nous plongerons dans les années 1920 pour reprendre, jour après jour, morceau après morceau, la grande histoire de Zelda Sayre Fitzgerald (Christina Ricci).

Légende du jazz, visionnaire et artiste déterminée, nous retrouverons là ses débuts dans le métier mais également ses conflits passionnels avec l’homme de sa vie, F. Scott Fitzgerald. La série parcourt ainsi avec intelligence les crises du couple mythique, ses belles années et ses tragédies, sur un air de jazz et de Côte d’Azur.