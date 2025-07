Lecture Zen Résumer l'article

Linda Yaccarino, la patronne de Twitter depuis 2023 et le rachat du réseau social par Elon Musk, annonce sa démission. Son successeur n’est pas encore connu, mais son bilan à la tête de l’entreprise est mitigé.

Il y a du changement chez X (ex-Twitter) : Linda Yaccarino, sa patronne depuis le 12 mai 2023, démissionne. Dans une publication partagée le 9 juillet 2025, l’ancienne dirigeante de division publicité de NBCUniversal annonce son départ du réseau social :

« Après deux années incroyables, j’ai décidé de quitter mon poste de CEO de X. Lorsque Elon Musk m’a parlé pour la première fois de sa vision pour X, j’ai tout de suite su que ce serait l’opportunité de ma vie de mener à bien l’extraordinaire mission de cette entreprise. Je lui suis extrêmement reconnaissante de m’avoir confié la responsabilité de protéger la liberté d’expression, de redresser la société et de transformer X en une véritable « Everything App » », écrit-elle. « Je suis profondément fière de l’équipe de X : le redressement historique que nous avons accompli ensemble relève tout simplement de l’extraordinaire », ajoute Linda Yaccarino.

La démission de Linda Yaccarino. // Source : X

Nouvelle crise chez X ? Elon Musk va devoir remplacer Linda Yaccarino

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Dans le reste de son message, la discrète patronne de X revient sur ses accomplissements à la tête de l’entreprise :

« Nous avons débuté par un travail crucial visant à garantir la sécurité de nos utilisateurs, particulièrement des enfants, et à regagner la confiance des annonceurs. Cette équipe a travaillé sans relâche, depuis des innovations révolutionnaires comme les Community Notes et bientôt X Money, jusqu’à l’arrivée des voix et des contenus les plus emblématiques sur notre plateforme. Et le meilleur reste encore à venir, alors que X s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec xAI.

X est véritablement une place publique numérique ouverte à toutes les voix, ainsi que le plus puissant marqueur culturel du monde. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien de nos utilisateurs, de nos partenaires commerciaux, et de l’équipe la plus innovante au monde ».

Linda Yaccarino avait remplacé Elon Musk en tant que CEO de Twitter. // Source : YouTuve / Salesforce

Si Linda Yaccarino est qualifié de discrète, c’est parce qu’elle a toujours dirigé l’entreprise dans l’ombre d’Elon Musk. Arrivée en tant que remplaçant du multi-patron, qui venait de racheter le réseau social et multipliait les décisions contradictoires, Linda Yaccarino n’a jamais profité d’une vraie liberté chez Twitter. Elon Musk a continué de commenter toutes les décisions importantes, comme la revente de X à xAI, sa startup d’IA. Linda Yaccarino a toujours soutenu Elon Musk et ses décisions, comme son entrée en politique avec Donald Trump. L’ex-patronne de X est connue pour ses positions conservatrices.

Elon Musk se contente d’un vague message de remerciement

En réaction à l’annonce de Linda Yacacarino, Elon Musk s’est contenté d’un simple « merci pour tes contributions », sans en dire plus sur les deux ans de l’ex-patronne de X. De quoi laisser suspecter que l’annonce ne l’enchante guère ou que leurs relations n’étaient plus excellentes.

Thank you for your contributions — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour Elon Musk, l’annonce du départ de Linda Yaccarino est potentiellement une mauvaise nouvelle. Le milliardaire, qui doit déjà gérer Tesla, SpaceX et xAI, vient de lancer un nouveau parti politique et reçoit des menaces de la Maison-Blanche. Il doit maintenant assumer l’intérim et remplacer Linda Yaccarino, avec entre temps l’annonce de Grok 4, le nouveau modèle IA de xAI, dans la soirée du 9 juillet. On ne sait pas encore ce que compte faire Linda Yaccarino désormais.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama