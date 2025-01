Lecture Zen Résumer l'article

Un propriétaire canadien d’une Tesla Model 3 a laissé tourner sa voiture toute la nuit par -26 °C pour voir combien de temps tiendrait-elle avant de s’éteindre. Partie de 66 %, la berline américaine n’a perdu que 37 % de batterie.

Par ces temps hivernaux, on pourrait se faire surprendre par la météo en plein trajet et se retrouver coincé pendant plusieurs heures sur la route avec l’impossibilité de rouler tellement la neige nous est tombé dessus. Un scénario digne d’un film d’horreur… ou bien tout simplement la vie d’un automobiliste canadien.

Pour simuler une telle situation, le propriétaire d’une Tesla Model 3 (Grande Autonomie transmission intégrale) Outre-Atlantique a mené l’expérience pendant 12 heures, et ainsi voir combien de temps sa berline allait rester en vie. Sans rester dans l’habitacle non plus, le Canadien a multiplié les allers-retours pour relever la consommation.

Une nuit entière par – 26 °C

En ce moment même au Canada, les températures flirtent aisément avec les – 30 °C. C’est dans ces conditions que le propriétaire de la Tesla a mené son expérience. Le test a commencé à 21h30 avec la batterie à 66%, alors qu’il faisait -19 °C à l’extérieur.

La Tesla Model 2 a perdu un peu plus de 4 % en une heure. // Source : Frozen Tesla via YouTube

L’objectif est bien évidemment de savoir s’il est possible d’attendre confortablement dans sa Tesla le temps que la situation s’améliore. En ce sens, l’automobiliste a activé les sièges chauffants à l’avant et a fixé le chauffage sur 20 °C.

La Tesla a perdu 37 % de batterie en 12 heures

Au bout de la première heure, la Tesla Model 3 a perdu 4 % de batterie. Le temps peut être long coincé dans sa voiture. Le propriétaire a donc essayé de lancer un film sur l’écran de la voiture pour voir combien de consommation supplémentaire allait engendrer la diffusion. Mais, une fois sorti du véhicule, apparemment, celui-ci a détecté qu’il n’y avait plus personne à l’intérieur et a ainsi arrêté le film. Il en résulte une perte de 3 % de batterie, passant alors à 59 %.

Une fois revenu le lendemain matin, au bout de 12 heures, l’accumulateur de la Model 3 affichait 29 %, ce qui veut dire que la berline a perdu 37 % en une nuit. C’est environ 3 % de batterie en moins par heure. Si un tel scénario venait à se produire, il y aurait donc même assez de batterie pour reprendre la route.

Au bout de 12 heures, la Model 3 a consommé plus de 37 % de batterie. // Source : Frozen Tesla via YouTube

Vous pouvez être rassuré, camper la nuit dans sa voiture électrique sans tomber en rade, c’est possible. Évidemment, l’expérience serait totalement différente si elle avait été faite avec moins de batterie que les 66 % au départ.

