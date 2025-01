Lecture Zen Résumer l'article

Dans la prochaine Mercedes CLA, il sera possible de converser naturellement avec l’assistant vocal embarqué. La marque allemande s’est associée avec Google pour le développer, permettant ainsi de profiter d’une riche quantité de données sur laquelle s’appuyer.

Impossible d’y échapper, l’intelligence artificielle veut s’inviter partout dans notre quotidien. Bientôt, elle occupera une encore plus grande place en s’intégrant dans nos voitures. Une innovation technologique que certains constructeurs automobiles ont déjà commencé à mettre en place dans leur gamme. C’est le cas notamment de DS depuis mars 2024, première marque au monde à intégrer ChatGPT dans ses modèles équipés du DS Iris System.

Volkswagen s’y est également essayé sur sa gamme 100 % électrique ID, comme Mercedes. Déjà en juin 2023, la marque à l’étoile avait lancé une campagne d’expérimentation aux États-Unis. Désormais, elle s’associe à un autre géant de la tech, ce 13 janvier 2025.

L’IA de Google pour mieux naviguer

C’est avec Google que Mercedes a conclu un nouveau partenariat. L’objectif est de rendre la navigation plus pertinente en s’appuyant sur la riche base de données de l’Américain et de son assistant intelligent reposant sur Google Gemini.

« Notre partenariat avec Google Cloud permettra d’améliorer encore la navigation embarquée, en associant des données de localisation sophistiquées à l’IA générative. Notre navigation de nouvelle génération permettra aux conducteurs et aux passagers d’utiliser des commandes vocales pour obtenir des informations complètes et personnalisées en quelques secondes. », explique le PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, dans un communiqué.

Un outil intégré dans l’interface Mercedes

L’outil de Google sera intégré directement à l’assistant virtuel du système d’info-divertissement embarqué, baptisé MBUX. Lancer la discussion avec l’intelligence artificielle se fait toujours de la même manière, via la commande vocale « Hey Mercedes ».

Pour lancer la discussion, il faut toujours commencer par la phrase : « Hey Mercedes ». // Source : Mercedes

Vous pourrez discuter avec votre véhicule de manière plus naturelle et obtenir des résultats en fonction de vos attentes. Dans son communiqué, le constructeur donne des exemples de questions qu’il sera possible de poser : « Pourriez-vous me guider vers le restaurant le plus proche pour une expérience culinaire unique ? », « Le restaurant a-t-il de bonnes critiques ? » ou encore « Quel est le plat phare du chef ? ». Bien évidemment, outre les restaurants, il sera possible d’obtenir des informations sur n’importe quels points d’intérêt.

D’abord sur la future Mercedes CLA

Le premier modèle où il sera possible de converser sera le nouveau CLA. Le coupé quatre portes qui promet plus de 750 km d’autonomie dans sa « grosse » configuration doit être présenté dans le courant de l’année.

La prochaine Mercedes CLA sera la première à intégrer l’assistant. // Source : Mercedes

À termes, le déploiement de l’assistant vocal serait poursuivi sur le reste de la gamme du constructeur.

