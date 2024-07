Lecture Zen Résumer l'article

Les américains peuvent désormais acheter la nouvelle Model 3 (Highland) avec une autonomie record. Cette version propulsion est équipée de la batterie grande autonomie, ce qui en fait la meilleure berline routière électrique.

Les américains sont les derniers à avoir eu accès à la nouvelle génération de Model 3 en janvier 2024, alors qu’elle a été lancée le 1ᵉʳ septembre 2023 en Europe. Par contre, ils sont les premiers à obtenir une déclinaison très appréciée du modèle : une version propulsion, mais avec la grande batterie. Le modèle pourrait flirter avec les 700 km d’autonomie selon la norme wltp (585 km selon la norme américaine).

C’est une bonne alternative pour redynamiser les ventes du modèle alors que Tesla enregistre une baisse des ventes. Cette version serait bienvenue également en Europe. Mais alors, est-il possible d’envisager une version similaire prochainement disponible en Europe ? Tout n’est pas aussi simple.

Une version uniquement disponible aux USA

Cette Model 3 Propulsion grande autonomie vient faire son apparition ce 12 juillet à 42 490 $ (hors taxe) sur le configurateur Tesla USA. L’offre est pour le moment uniquement réservée aux clients américains, les pays voisins comme le Canada ou le Mexique n’ont pas accès à cette nouvelle version.

Configurateur américain de la Mode 3 // Source : Capture site Tesla US

Ces clients pourront même bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $, ce qui rend cette version encore plus attractive.

Des fabrications américaines et européennes différentes

Les Model 3 fabriquées aux USA ne sont pas identiques à celles commercialisées en Europe. C’était d’autant plus visible lorsque Tesla a lancé la déclinaison Performance de la Model 3, la différence des fiches techniques était particulièrement visible. Cela dépasse la simple prise de recharge NACS, mais vise aussi les caractéristiques techniques de l’auto. Les batteries sont notamment différentes entre les modèles produits à Fremont (Californie) et ceux produits à Shanghai.

Tesla Model 3 Performance // Source : Tesla

Pour rappel, les Tesla Model 3 vendues en Europe proviennent de la Gigafactory Tesla de Shanghai. Leur fabrication chinoise a d’ailleurs entraîné une première hausse des prix de 1 500 € ce 9 juillet. Le modèle subit de plein fouet la nouvelle surtaxe européenne sur les droits de douane des voitures électriques produites en Chine. En France, la Model 3 a également perdu l’accès au bonus écologique pour les mêmes raisons. Tout cela va certainement entrainer une baisse des ventes du modèle en Europe, à laquelle Tesla va devoir remédier.

Ne plus voir cette pub

Une solution pour doper la demande très temporaire

Pour redynamiser les ventes en Europe, l’arrivée de cette version Grande Autonomie Propulsion ne serait probablement pas suffisante. Il n’est en plus pas certain que l’on obtienne la même autonomie record que la version américaine. Cette déclinaison risque surtout de cannibaliser les autres versions, au moins en partie. Mais comme la marque a déjà introduit le Model Y Grande Autonomie Propulsion en avril, il n’y a qu’un pas pour que la marque puisse proposer cette alternative sur la Model 3.

Tesla Model 3 nouvelle génération à l’IAA Munich // Source : Raphaelle Baut

Il faut cependant que les lignes de productions de Shanghai soient modifiées pour permettre l’assemblage de cette configuration. Du côté des documentations d’homologation, rien ne semble faire état d’une version Grande Autonomie Propulsion pour l’Europe, sinon les rumeurs iraient déjà bon train sur les groupes spécialisés.

Il reste toujours incompréhensible que Tesla n’envisage pas relocalisation de la production de la Model 3 en Europe. La Gigafactory de Berlin est loin d’être au maximum de sa capacité de production. Les investissements sont peut-être trop lourds pour être rentables pour la marque, mais cela permettrait d’éviter l’hémorragie des ventes.

Abonnez-vous à notre newsletter Watt Else pour suivre les grandes tendances de Tesla et des autres constructeurs. C’est une newsletter gratuite et hebdomadaire.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+