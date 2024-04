Lecture Zen Résumer l'article

Le mystère est enfin levé sur cette version sportive de la Model 3. Finalement, elle ne change pas de nom, c’est juste une bonne vieille « Performance », qui est disponible dès maintenant à partir de 55 990 €.

Fin du suspense, la Tesla Model 3 Performance revient enfin dans le configurateur de Tesla à partir de ce 23 avril. Passé la surprise de découvrir qu’elle n’a finalement pas été renommée « Ludicrous », comme attendu par les fans de la marque, la Tesla Model 3 Performance est enfin officialisée.

Les fuites ont été nombreuses au sujet de cette version plus sportive de la Model 3. Il est désormais temps de faire le tri dans les informations à retenir.

À partir de 55 990 € en France

Le prix était finalement la grande inconnue de cette déclinaison de la Model 3. Les fuites, en photos et vidéos, avaient permis d’observer le modèle sous presque toutes ses coutures, mais rien n’avait été ébruité concernant le tarif de cette version Performance.

Tesla Model 3 Performance (2024) // Source : Tesla

En France, la Tesla Model 3 Performance est disponible à partir de 55 990 €. Tesla respecte l’écart habituel avec la version grande autonomie, vendue 6 000 € moins chère. La différence de prix est identique avec le Model Y entre la version Grande Autonomie et Performance.

La différence se creuse bien plus par rapport à la version Propulsion : 16 000 € de différence entre Model 3 Propulsion et Performance, contre seulement 13 000 € d’écart sur le Model Y.

Les caractéristiques à retenir

La Model 3 Performance peut réaliser le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, c’est 0,6 seconde de mieux que pour le Model Y Performance. Cette Model 3 peut aussi atteindre 262 km/h, alors que la vitesse maximale est bridée à 250 km/h sur son équivalent en Model Y. La puissance de cette Model 3 Performance est de 460 ch.

Tesla Model 3 en fuite avant la date d’officialisation

Tesla inaugure une monte pneumatique de taille différente entre l’avant et l’arrière. Les pneus, plus larges à l’arrière, doivent offrir plus de dynamisme et une plus grande motricité de la voiture sur route et sur circuit. La Model 3 Performance est équipée de jantes en aluminium forgé de 20 pouces spécifiques.

Tesla a équipé la Model 3 Performance d’un amortissement adaptatif contrôlé par le logiciel Tesla. Cette technologie intelligente doit amener le compromis nécessaire entre le confort au quotidien et les besoins accrus en tenue de route lors des phases plus dynamiques (comme avec le mode track). Il faudra cependant attendre les tests routiers pour pouvoir juger de la pertinence de cette innovation.

Nouveau bouclier avant et nouvelles jantes // Source : Tesla

La Tesla Model 3 n’est pas juste une version plus puissante de la version Grande Autonomie. Son châssis a été renforcé pour coller aux besoins de performances de l’auto. Les freins adaptés au circuit sont aussi désormais montés de série sur le modèle.

Côté autonomie, elle est donnée pour 528 km en norme wltp. C’est 101 km de moins que la version Grande Autonomie, ce qui peut surprendre. Alors que l’écart n’est que de 19 km entre Grande Autonomie et Performance sur le Model Y, cette différence d’autonomie semble difficilement se justifier uniquement par la puissance supplémentaire.

Quelques changements esthétiques

Les fuites avaient déjà permis de découvrir que la Model 3 Performance nouvelle génération est équipée d’un bouclier avant et arrière différent, plus agressif. La circulation de l’air et le refroidissement ont été revus. Enfin, l’aileron carbone est toujours là pour différencier cette version sportive.

Nouvel intérieur de la Tesla Model 3 Performance // Source : Tesla

À l’intérieur, cette version Performance est équipée de nouveaux sièges sport et d’une planche de bord en fibre de carbone exclusive à cette version.

Les amateurs peuvent déjà passer commande pour cette Model 3 Performance à 55 990 € sur le site Tesla. Les premières livraisons interviendront tout au long du 2ᵉ trimestre avec une estimation donnée pour « mai – juin » selon le site Tesla.

