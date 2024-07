Lecture Zen Résumer l'article

Après un moment de flottement, Tesla a bien décidé de répercuter sur les clients la hausse des droits de douane imposés par l’Europe aux véhicules produits en Chine. Le prix de la Tesla Model 3 augmente.

Tesla avait prévenu au moins de juin 2024 que les prix de la Tesla Model 3 pourraient augmenter au 1er juillet. Quelques jours après cette date, cependant, aucune augmentation n’était visible. Il était donc possible d’espérer que la marque avait trouvé une solution pour absorber, au moins temporairement, l’augmentation des droits de douane imposés par l’Europe. C’est notamment ce qu’ont décidé beaucoup d’autres constructeurs concernés par la surtaxe des droits de douane européens. Leurs prix restent inchangés jusqu’à la décision finale de l’Europe, prévue pour le mois de novembre.

Ce n’était finalement qu’une réjouissance de courte durée pour Tesla. Ce 9 juillet 2024, les configurateurs européens de la marque ont vu les prix de la Model 3 grimper afin d’intégrer une partie de la surtaxe.

Nouveau prix de la Tesla Model 3 à partir de juillet 2024

Cette augmentation du prix de la berline apparaît principalement symbolique. Les trois versions de la Model 3 subissent la même hausse de 1 500 € en France :

Tarif à partir du 9 juillet Précédent tarif Propulsion 41 490 € 39 990 € Grande Autonomie 50 490 € 48 990 € Performance 57 490 € 55 990 €

Si les nouveaux prix reflétaient réellement l’augmentation des droits de douane sur les véhicules produits en Chine, l’augmentation aurait dû être plus marquée. Surtout, l’augmentation du prix n’aurait pas dû être la même pour toutes les versions, mais proportionnée au prix de départ (+ 20,8 % à ajouter au précédent tarif).

Cela pourrait augurer d’autres ajustements à venir sur la berline Model 3 dans les prochains mois.

Tesla n’est pas fixé sur la surtaxe que la marque devra verser

L’enquête de l’UE s’est concentrée sur les 3 groupes les plus représentatifs du marché chinois s’exportant vers l’Europe. Les marques du groupe BYD (BYD, Denza, Yangwang), Geely (Volvo, Polestar, Zeekr, Smart, Lotus) et celles de SAIC (MG et Maxus) ont été particulièrement visées par l’enquête. Les taux ont été adaptés aux volumes de subventions que ces entreprises sont supposées avoir touché dans leur pays.

Tesla, comme d’autres marques européennes qui produisent un ou plusieurs modèles en Chine, fait partie des victimes collatérales de cette enquête. Elles sont sanctionnées financièrement, mais sans être particulièrement dans le viseur des autorités européennes. Ces marques se retrouvent avec une surtaxe fixe, qui correspond à une sanction moyenne appliquée à tous les constructeurs chinois qui ont bien voulu répondre à l’enquête. En l’état, Tesla doit provisionner de l’ordre de 20,8 % de surtaxe, qui doivent s’ajouter aux 10 % déjà appliqués.

Des Tesla prêtes à embarquer à Shanghai. // Source : @JayinShanghai/Twitter

Tesla a demandé une étude spécifique de son cas pour obtenir un taux personnalisé à sa situation. Mais les surtaxes finales ne seront connues qu’au mois de novembre, à la fin de l’enquête de l’UE. Pour l’instant, il ne s’agit que de taux provisoires.

Tesla et Volvo sont les seuls constructeurs automobiles concernés à avoir déjà répercuté une hausse de prix sur leurs modèles. La stratégie sera-t-elle payante ? Les prochains mois le diront.

