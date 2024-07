Lecture Zen Résumer l'article

À partir du 5 juillet 2024, les véhicules électriques produits en Chine subissent une augmentation des taxes à l’importation en Europe. Tesla avait annoncé une hausse de ses tarifs de la Model 3, mais rien n’a bougé. Qu’en est-il des autres tarifs des constructeurs concernés ?

Il y a de l’agitation en coulisses pour essayer de faire annuler la surtaxe sur les droits de douane. Pour le client final, on observe plutôt une situation de statu quo. Pour combien de temps ? C’est une autre question. Chaque constructeur touché par cette nouvelle surtaxe européenne, applicable à partir du 5 juillet 2024, déploie une stratégie différente.

Cette nouvelle surtaxe devait principalement sanctionner les constructeurs chinois, MG et BYD étant les premières cibles. Cependant, plusieurs constructeurs étrangers sont aussi directement concernés par cette décision punitive : Tesla avec sa Model 3, le groupe Renault avec la Dacia Spring, le groupe BMW avec la BMW iX3 et la Mini Cooper E/SE, etc. Qu’en est-il de la possible augmentation des prix des 30 modèles concernés ?

Pas d’augmentation chez Tesla au 1er juillet

En juin, les visiteurs du configurateur de Tesla pouvaient y lire une annonce concernant la prochaine d’augmentation du prix de la Model 3, comme l’avaient signalé nos confrères de Frandroid. Le message publié était le suivant : « Le prix de la Model 3 devrait augmenter à compter du 1er juillet 2024 en raison d’une potentielle augmentation des taxes sur les importations ». Il a depuis disparu du site internet de la marque. À vrai dire, la marque n’était pas réellement autorisée à faire une telle déclaration.

Le configurateur de la Model 3 le 5 juillet. // Source : capture site Tesla

Le prix de la Tesla Model 3, produite à Shanghai, n’a ainsi pas augmenté le 1er juillet. Elle débute toujours à partir de 39 990 €, ce qui est une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels. Par prudence, il valait mieux attendre le 5 juillet avant de dire que Tesla semblait avoir changé de stratégie. À moins que le message n’ait servi qu’à essayer de finir le trimestre un peu mieux qu’il n’avait commencé.

Mini nous confirme que les prix n’augmenteront pas immédiatement

Lors des essais récents de la Mini Cooper électrique, nous avons interrogé le Directeur de la marque en France, Guillaume de Sazilly. Celui-ci a d’abord répondu en rappelant la position d’Oliver Zipse : « Notre CEO est opposé à la mise en place de barrières douanières en général, car le groupe favorise la libre-concurrence. »

Mini Cooper E. // Source : Mini

Guillaume de Sazilly nous a confirmé que les tarifs communiqués au lancement de la nouvelle génération de la Mini Cooper électrique seraient maintenus en attendant la fin des négociations. Ce nouvel opus est donc toujours accessible dès 34 000 € pour la Cooper E, et 38 000 € pour la version SE.

Le directeur français de la marque a insisté sur le fait que le pourcentage de surtaxe annoncé est provisoire. Selon lui, il faudra attendre la fin des négociations et le vote définitif des pays membres pour connaître l’issue de l’affaire. Le groupe reste face à beaucoup d’incertitudes autour des tarifs de sa Mini Cooper, du Mini Aceman et du BMW iX3. L’entreprise provisionne les fonds, comme elle est obligée de le faire, mais ne le répercute pas encore sur les prix de vente.

MG a anticipé le coup, mais grogne toujours

Le groupe SAIC, avec la marque MG, est le plus durement touché par la décision européenne, avec une surtaxe provisoire de 37,6 % (au lieu de 38,1 % initialement) à ajouter aux 10 % de droits de douane actuels. C’est aussi par extension la marque qui ose dénoncer la mesure sans vraiment prendre de pincettes.

MG a fait un stock de plusieurs milliers de véhicules électriques avant ce 5 juillet, notamment de MG4, pour pouvoir continuer à proposer des voitures électriques à un tarif attractif. Les prix restent donc inchangés et la marque offre toujours des remises équivalentes au bonus écologique, dont MG est privée désormais en France. La MG4 est toujours accessible dès 24 990 €, mais pour combien de temps ? Normalement, la marque a de quoi tenir jusqu’à l’automne.

Livraison des MG4. // Source : MG

La Dacia Spring ne change pas de prix

La nouvelle Dacia Spring est en phase de lancement commercial pour sa nouvelle génération. Le prix à partir de 18 900 €, annoncé quelques mois plus tôt, reste valable. La marque ne veut pas augmenter subitement le tarif, mais n’exclut pas d’avoir à le faire plus tard dans l’année.

BYD se fait discret

Si MG occupe beaucoup l’espace médiatique sur cette question, BYD fait plutôt profil bas. La marque n’a pas répercuté de hausse de prix sur ses modèles concernés : Atto3, Dolphin, Seal, Seal U, Tang, Han. Cela pourrait bien rester ainsi plusieurs mois. Il faut dire que BYD s’est aussi constitué discrètement un petit stock de véhicules immatriculés qui attendent le client en concession.

BYD alignement d’ATTO 3 neuf en concession. // Source : Raphaelle Baut pour numerama

Le prix du Volvo EX30 a augmenté en juin

Finalement, la seule hausse de prix observée sur un véhicule produit en Chine concerne le Volvo EX30. L’entrée de gamme du modèle est, par exemple, passée en juin de 37 500 € à 39 100 €. Nous l’avons observé lors de notre relevé de prix mensuel du mois de juin. Toutes les finitions ont vu leur prix grimper avec des augmentations proportionnelles au prix de la variante. Il ne s’agit pas seulement d’un ajustement sur le prix d’appel, ce qui pourrait être un premier mouvement pour compenser la surtaxe à l’importation.

Volvo EX30. // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Pour le reste des marques comme Smart, Xpeng, Honda, Leapmotor ou Seres, la tendance est plutôt au standby. Cependant, il va être intéressant de suivre les évolutions possibles sur les prochains mois.

