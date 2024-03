Tesla propose un abonnement à 9,99 € par mois sans engagement, apportant une expérience plus intuitive et plus immersive dans ses voitures. Mais, que se cache-t-il réellement derrière cette promesse ? Est-ce indispensable, ou la connexion standard gratuite suffit-elle ?

Comme la plupart des géants de la technologie, Tesla propose son lot d’abonnements pour améliorer l’expérience des clients. Aux États-Unis, il est ainsi possible de s’abonner mensuellement à la conduite entièrement autonome. Cela permet d’en tester l’intérêt, sans pour autant devoir s’acquitter des 15 000 dollars exigés par la marque pour posséder cette fonctionnalité pendant toute la durée de vie du véhicule.

Si ce genre d’abonnement améliore des fonctionnalités propres à la conduite, il en existe un autre, qui n’est pas vraiment lié à tout ceci. Il se concentre plutôt sur l’infodivertissement, la navigation et quelques gadgets via l’application mobile : il s’agit de la Connexion premium.

Jusqu’à l’été 2018, toutes les Tesla possédaient la Connexion premium gratuite à vie. Depuis, il n’y a plus qu’une période probatoire permettant d’en profiter sans surcoût. Elle durait 12 mois dans un premier temps, puis 1 mois seulement aujourd’hui. Après ce mois offert, il y a deux choix : conserver la Connexion premium contre 9,99 € par mois, ou bien rester en connexion standard.

Quelles sont les différences entre les deux ? Voici ce qu’apporte réellement la Connexion premium, et s’il est possible de faire sans tout en conservant la plupart des fonctionnalités offertes.

Qu’est-ce que la Connexion premium de Tesla ?

Avant de décider si Tesla mérite ou non vos 120 € annuels, il est important de rappeler ce qu’est précisément la Connexion premium. Lorsqu’on prend possession d’une nouvelle Tesla, on profite d’un mois de Connexion premium offerte. Ceci est censé vous inciter à vous abonner ensuite contre rémunération.

La page du support Tesla consacrée à la Connexion premium n’est pas forcément digeste, aussi efforçons-nous de simplifier les choses. Vous n’êtes probablement pas sans savoir que Tesla met un point d’honneur à offrir beaucoup de fonctionnalités de divertissement — plus ou moins utiles — dans ses véhicules. Pour autant, certaines sont assez consommatrices de données cellulaires, ce qui implique que les coûts peuvent être importants pour la marque.

À l’intérieur d’une Tesla. // Source : Raphaelle Baut

C’est pourquoi, derrière la Connexion premium, on retrouve la possibilité d’utiliser tous les services de streaming aujourd’hui proposés par Tesla : Spotify, Apple Music, Tidal, TuneIn, ainsi que toutes les applications du mode théâtre comme YouTube, Netflix ou Disney+.

Quelles sont les exclusivités de la Connexion premium ? Il y a notamment la visualisation des caméras du véhicule à travers l’application mobile, lorsque le mode sentinelle est actif. Attention cependant : après 15 minutes à l’utiliser, il faudra attendre 24 heures pour pouvoir visualiser les caméras à nouveau. Tesla souhaite sans doute se prémunir contre certains usages qui transformeraient une Model Y en caméra de surveillance fonctionnant en continu, et qui consommerait donc beaucoup de données cellulaires.

L’utilisation du navigateur web est également incluse dans la Connexion premium, tout comme deux éléments relatifs à la navigation : la vue satellite sur l’écran central et la visualisation de la circulation en temps réel — rouge, orange ou bleu à la manière de Google Maps, selon la fluidité du trafic.

Qu’est-ce que la connexion standard de Tesla ?

Tout ce qui est décrit plus haut concerne la Connexion premium. Alors, que reste-t-il dans la connexion standard de Tesla ? Si vous avez l’impression que pour profiter pleinement de sa voiture, il faut payer 9,99 €, c’est que l’équipe marketing a bien fait son travail.

Lorsqu’on regarde le tableau récapitulatif proposé par Tesla, on ne voit qu’une seule ligne cochée par la connexion standard : la navigation. Sous-entendu : on peut toujours entrer une adresse et être guidé par le GPS embarqué, mais on ne peut pas écouter de musique via Spotify, ou utiliser de navigateur web.

Notons que Tesla précise que la connexion standard est incluse sans frais supplémentaires pendant 8 ans sur tous les véhicules, sans pour autant mentionner ce qu’il se passe une fois cette période révolue. D’ici à ce que cela se produise, on sera en 2027 pour les premières voitures concernées, et tout ceci aura peut-être changé.

Les plus concentrés auront bien remarqué les petits astérisques qui poussent à s’interroger : que peut-on tout de même faire avec la connexion standard en Wi-Fi ?

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Comment profiter de (presque) tout sans payer la Connexion premium ?

Pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir un énième abonnement, il y a deux solutions. La première est la plus simple, et conviendra probablement aux plus frugaux d’entre vous. Il s’agit de se contenter de ce que propose la connexion standard. Et, donc, de ne pas utiliser de service de streaming de musique (en passant, par exemple, par le Bluetooth de son smartphone), ni de regarder une vidéo YouTube lorsqu’on est au Superchargeur.

Si vous savez d’avance que vous n’avez pas de tels usages, et que les autres manques de la Connexion premium ne vous affectent pas, vous avez économisé une grosse centaine d’euros annuellement.

La seconde catégorie de personnes regroupe celles et ceux qui aimeraient tout de même utiliser un service de streaming musical en roulant, par exemple, mais pour qui rajouter 10 € par mois dans ce but n’apparaît pas justifiable. Soyez rassurés, il existe des solutions.

Comme le note Tesla, le navigateur web, la musique et la vidéo en streaming sont tous disponibles avec la connexion standard en Wi-Fi. Vous avez donc plusieurs possibilités pour en profiter, ce qui signifie avoir du Wi-Fi pendant que la voiture roule (impensable d’utiliser votre Wi-Fi domestique, malheureusement).

Si votre forfait mobile comprend, par exemple, une Multi-SIM, quitte à la mettre dans un petit routeur 4G ou 5G branché à demeure dans votre Tesla, vous aurez du Wi-Fi constamment. Pensez simplement à cocher l’option permettant de ne pas désactiver le Wi-Fi lorsque votre Tesla sort du mode parking, et vous pourrez utiliser les services de streaming tranquillement.

L’application Steam dans une Tesla Model S Plaid. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

L’autre solution est moins pratique, mais tout aussi efficace : le partage de connexion depuis votre smartphone. Sur iOS comme sur Android, il est désormais possible de faire une automatisation qui se déclenche quand votre smartphone se connecte au Bluetooth de la voiture, et qui active le partage de connexion. La voiture verra alors un réseau Wi-Fi auquel elle se connecte, et le tour est joué.

Selon les smartphones et les environnements, notez toutefois que cette solution est forcément moins robuste que la première, en plus d’avoir un impact sur la température et la consommation de batterie de votre smartphone. Mais, elle a le mérite d’exister.

Ce qu’on perd à coup sûr sans la Connexion premium

Comme rappelé plus haut, quitte à avoir du Wi-Fi en roulant, certaines fonctionnalités de la Connexion premium restent disponibles sans payer. Ce n’est pas le cas pour tout. Voici ce qui est réellement exclusif à la Connexion premium et qui requiert donc de payer les 9,99 € mensuels pour en profiter :

Cartes avec vue satellite

Visualisation en temps réel

Mode Sentinelle – Vue caméra en direct

Si l’une de ces trois fonctionnalités au moins est indispensable pour vous, vous n’aurez malheureusement d’autre choix que de payer la somme demandée par Tesla.

Comment s’abonner à la Connexion premium ?

Si vous voulez vous abonner à la Connexion premium, tout se passe dans l’application mobile, ou bien directement depuis l’écran central de votre Tesla — si vous avez activé les achats et abonnement depuis la voiture. L’abonnement est sans engagement, ce qui peut permettre d’en profiter ponctuellement lors de vacances à l’étranger, lorsque les données cellulaires sont parfois plus limitées avec un forfait mobile français.

Comment s’abonner depuis l’application Tesla à la Connexion premium. // Source : Capture d’écran Tesla

Trois petites étapes suffisent pour vous abonner :

Sélectionner « Mises à niveau »,

Sélectionner « Mises à jour logicielles »,

Selon que vous êtes déjà abonné ou non, sélectionner « Active » ou « Inactive » et sélectionner « S’abonner ».

Vous n’aurez alors plus qu’à entrer vos informations de paiement, et Tesla vous enverra une confirmation par mail.

L’e-mail reçu une fois que l’on s’abonne à la Connexion premium de Tesla. // Source : Capture d’écran Tesla

Notez que pour annuler l’abonnement, cela se passe au même endroit. Attention, il annule simplement le renouvellement de la facturation : la période en cours continue bien jusqu’à la fin (30 jours). Alors, premium ou standard ?

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.