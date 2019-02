Vous souhaitez faire un partage de connexion sur votre Samsung, votre iPhone ou n'importe quel smartphone ? Il existe une solution simple pour connecter un PC à son smartphone. Sur Android ou iOS, il suffit de passer son mobile en modem et faire un partage de connexion 3G / 4G pour profiter des données mobiles en Wi-Fi.

Vous êtes en déplacement avec votre ordinateur portable et vous ne pouvez pas accéder à Internet avec ? Votre grand-père a un PC dans son bureau, mais il n’a pris aucun abonnement triple play, ou vous voulez tout simplement trouver une solution de secours temporaire parce que votre box Internet dysfonctionne, alors que vous devez rejoindre des amis pour un jeu vidéo en ligne ?

Bref, vous cherchez comment partager la connexion de votre smartphone avec un PC, quel qu’il soit ?

Bonne nouvelle : il est très simple de transformer votre smartphone en modem. Il faut juste faire un partage de connexion, de façon à ce que l’ordinateur bénéficie de la liaison au réseau mobile. Et cela marche aussi bien pour Android que pour iOS.

Le partage de connexion peut être très utile dans certaines situations, même lorsque vous avez déjà une connexion via une box Internet. Par exemple si votre accès en ligne n’offre pas un très bon débit, vous pouvez mobiliser votre forfait téléphonique si vous êtes bien couvert par la 4G. Ainsi, vous pouvez récupérer bien plus rapidement un fichier via votre smartphone qu’en passant par la liaison fixe.

Voici un guide général de la marche à suivre, selon que vous utilisiez Android ou iOS. Notez que ces procédures peuvent varier plus ou moins sensiblement selon l’appareil utilisé et la version de son système d’exploitation, notamment dans l’organisation des rubriques et les formulations employées. Des étapes supplémentaires peuvent éventuellement être requises. Suivez donc les instructions qui s’affichent.

Sur Android Partage de connexion sur Android

Activer la 3G / 4G : Tout d’abord, commencez par activer les données mobiles de votre smartphone si ce n’est pas déjà fait. Vous pouvez le faire directement via le menu déroulant menant aux raccourcis, en faisant glisser votre doigt verticalement depuis le haut de l’écran.

Vous pouvez aussi vous rendre les paramètres (via l’icône symbolisant une roue crantée), et suivre le chemin suivant : « Wi-Fi et Internet », « SIM et réseau » et activer l’option « Données mobiles ».

Tout d’abord, commencez par activer les données mobiles de votre smartphone si ce n’est pas déjà fait. Vous pouvez le faire directement via le menu déroulant menant aux raccourcis, en faisant glisser votre doigt verticalement depuis le haut de l’écran. Vous pouvez aussi vous rendre les paramètres (via l’icône symbolisant une roue crantée), et suivre le chemin suivant : « Wi-Fi et Internet », « SIM et réseau » et activer l’option « Données mobiles ». Partage de connexion : Dans les paramètres, allez dans « Wi-Fi et Internet » puis « Point d’accès et partage de connexion ».

Trois choix s’offrent à vous : vous pouvez relier votre ordinateur à votre smartphone via un câble USB, opter pour une connexion Wi-Fi ou par une liaison Bluetooth.

Par USB : Si vous optez pour la connexion via USB, branchez d’abord le mobile au PC pour pouvoir activer l’option. La procédure peut prendre un peu de temps, surtout si c’est la première fois que vous effectuez cette manipulation. Une installation de périphérique peut notamment avoir lieu.

Si vous optez pour la connexion via USB, branchez d’abord le mobile au PC pour pouvoir activer l’option. La procédure peut prendre un peu de temps, surtout si c’est la première fois que vous effectuez cette manipulation. Une installation de périphérique peut notamment avoir lieu. Par Wi-Fi : Choisissez l’option « Point d’accès Wi-Fi » et activez-la. Sur l’ordinateur que vous voulez connecter à Internet, cherchez le nom du réseau sur lequel vous voulez vous brancher. Sur Windows, il faut regarder à droite de la barre des tâches, pour voir l’icône symbolisant le Wi-Fi. Celle-ci liste les réseaux détectés à proximité.

Si vous ne connaissez pas le nom du réseau fourni par votre smartphone, regardez la configuration de votre mobile dans « Nom du point d’accès ». Il est donné ainsi que le mot de passe à renseigner s’il est demandé (cliquez dessus pour l’afficher).

Choisissez l’option « Point d’accès Wi-Fi » et activez-la. Sur l’ordinateur que vous voulez connecter à Internet, cherchez le nom du réseau sur lequel vous voulez vous brancher. Sur Windows, il faut regarder à droite de la barre des tâches, pour voir l’icône symbolisant le Wi-Fi. Celle-ci liste les réseaux détectés à proximité. Si vous ne connaissez pas le nom du réseau fourni par votre smartphone, regardez la configuration de votre mobile dans « Nom du point d’accès ». Il est donné ainsi que le mot de passe à renseigner s’il est demandé (cliquez dessus pour l’afficher). Par Bluetooth : Activez l’option sur votre smartphone pour le rendre détectable. Dans le menu déroulant des raccourcis, cliquez sur l’icône rattachée à l’option (le symbole est une rune). Vous pouvez aussi le faire via les paramètres.

Sur Windows, depuis la barre des tâches, rendez-vous dans le centre de notifications et sélectionnez « Se connecter », puis choisissez votre appareil (un nom simple est censé s’afficher) afin de jumeler votre PC et votre mobile.

Sur iOS Partage de connexion sur iOS

Activer la 3G / 4G : Au préalable, assurez-vous que la connexion 3G ou 4G de votre iPhone est bien activée.

Au préalable, assurez-vous que la connexion 3G ou 4G de votre iPhone est bien activée. Partage de connexion : Rendez-vous ensuite dans les réglages de votre iPhone, puis dans « Partage de connexion ». Cochez ensuite l’option adéquate. Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous : vous pouvez vous connecter par USB, par Wi-Fi ou bien par Bluetooth.

Par USB : Branchez tout d’abord votre iPhone à l’ordinateur au moyen d’un câble USB. Votre PC va normalement détecter l’iPhone comme un modem USB et basculera automatiquement sur lui pour la connexion. Sinon, choisissez l’iPhone dans la liste de services réseau de vos réglages.

Par Wi-Fi : Sur l’ordinateur, choisissez votre iPhone. Il doit apparaître dans la liste des réseaux situés à portée. Saisissez le mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité. Celui-ci se trouve dans votre iPhone, à la rubrique « Partage de connexion ».

Par Bluetooth : La troisième solution consiste à passer par la connexion Bluetooth en jumelant l’iPhone avec l’ordinateur. Sur l’iPhone, touchez « Jumeler » ou tapez le code affiché sur le PC. Ensuite, connectez-vous à l’iPhone depuis l’ordinateur.

Article publié initialement le 26 janvier 2016