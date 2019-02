L'humour pipi caca d'Elon Musk fait visiblement mouche auprès de certains propriétaires de Tesla...

« C’est définitivement la fonctionnalité que j’attendais le plus », pouffe le YouTuber Drift0r sur Twitter le 10 janvier 2019. Dans sa courte vidéo, l’intéressé nous présente l’un des derniers easter eggs intégrés aux voitures Tesla et prenant la forme… d’un coussin péteur virtuel.

Apparemment, ledit mode coussin péteur remporte son petit succès. Dans un article publié le 9 février et intitulé ‘Le mode péteur de Tesla est une pépite’, Mashable souligne : « Même si un mode coussin péteur peut paraître juvénile, vous ne pouvez vous empêcher de sourire et êtes forcés d’admettre que c’est une fonctionnalité amusante. C’est complètement dispensable, mais c’est un bonus à découvrir, à apprécier et peut-être à tester sur les personnes que vous connaissez moins ».

Elon Musk en est le premier fan

Il faut dire que les ingénieurs de Tesla se sont creusés la tête pour donner naissance à un coussin péteur capable d’être localisé sur un siège (ça aide pour faire des farces) et activé à l’envie (avec le clignotant). Il est même possible de choisir le type de pet que vous désirez faire résonner dans votre Tesla. Le souci du détail, doublé d’un parallèle — moqueur — avec l’émission de gaz des voitures thermiques.

i want a tesla so i can make it fart — kaitlyn (@k8shiels) February 13, 2019

« Expulser de l’air est humain », justifie Elon Musk sur Twitter le 13 février. Visiblement fier de sa blague très « pipi caca », il appuie, « Je parie qu’aucun autre constructeur ne l’a vu venir ». Pour terminer, il se permet une petite référence gag à Star Wars et à la scène culte entre Dark Vador et Luke Skywalker, où le deuxième apprend que le premier est son père (« Luke I am your Farter »). Des messages à l’image d’un personnage qui ose appeler ses voitures S, 3, X et Y pour former le mot… sexy.

@elonmusk how do i make my tesla fart — Matilde Limstrand (@matilderp1) February 7, 2019