[Deal du jour] La marque Oppo a fait son retour en France cet été 2024, avec plusieurs modèles de sa nouvelle gamme Reno 12. L’Oppo Reno 12 Pro, la version premium, est déjà en promotion sur Amazon.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone Oppo ?

Le Oppo Reno 12 Pro 512 Go est vendu 549,90 € sur le site d’Oppo. Il est proposé en promotion sur Amazon au prix de 522,40 €.

C’est quoi, ce smartphone Oppo ?

L’Oppo Reno 12 Pro est un smartphone léger et fin, aux dimensions de 161 × 74 × 7,4 mm, pour un poids d’environ 180 g. Sa taille offre une très bonne préhension, y compris pour les plus petites mains qui n’auront aucun mal à manipuler le smartphone. Oppo soigne la conception de son modèle premium, avec de bonnes finitions, un dos en verre dépoli qui évite les glissements, et un écran doté de la fonction Splash Touch. Cette dernière permet au Reno 12 Pro d’être utilisable sous la pluie.

Niveau écran justement, la dalle amoled de 6,7 pouces, d’une définition de 1080 × 2412 pixels et d’une résolution de 394 ppp, offre une très bonne luminosité. La dalle est parfaitement lisible en plein soleil, malgré la présence de reflets qui pourraient gâcher l’expérience. Son taux de rafraîchissement varie entre 60 et 120 Hz pour une fluidité appréciable sous Android 14 et via l’interface ColorOS 14.1. Le SoC Dimensity 7300 Energy embarqué n’a aucun problème à faire tourner la plupart des tâches, jeux vidéo compris.

À ce prix, ce smartphone d’Oppo est-il une bonne affaire ?

25 € d’économies, c’est toujours bon à prendre. D’autant plus que pour un smartphone milieu de gamme, ces performances sont excellentes. Vous trouverez de plus plusieurs fonctions d’intelligence artificielle intéressantes, que peu de constructeurs proposent dans cette gamme de prix, autant sur le volet photo, que pour faciliter l’expérience utilisateur.

Son module photo se compose d’un grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un téléobjectif de 50 Mpx. Le capteur principal permet de capturer des clichés nets et détaillés, y compris en faible luminosité. L’IA se charge de peaufiner l’ensemble. Enfin, comptez deux jours d’autonomie dans le cas d’une utilisation normale. L’Oppo Reno 12 Pro se recharge en un peu moins d’une heure, grâce à la recharge rapide jusqu’à 80 W.

