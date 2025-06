Lecture Zen Résumer l'article

Le camion électrique de Tesla, Semi, pourrait-il arriver en Europe ? Un nouveau recrutement de la division européenne de la marque laisse suggérer une arrivée prochainement.

Ah le Tesla Semi. Avec le Roadster, c’est un véritable serpent de mer chez le constructeur américain. Officiellement présenté en 2017, le camion 100 % électrique d’Elon Musk devait être produit dès 2019. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et seulement quelques exemplaires ont été livrés à des entreprises… en 2022.

Pour redonner un coup de boost au projet, Tesla a terminé de construire en 2025 une usine dédiée, juste à côté de sa Gigafactory dans le Nevada. Après avoir été perturbée par le yoyo des tarifs douaniers de Trump, la production devrait débuter à la fin de cette année. Dans le même temps, comme l’a découvert le média Electrek le 17 juin 2025, Tesla serait en train de préparer le terrain pour une arrivée européenne de son camion électrique Semi.

Un recrutement qui suggère l’arrivée du Tesla Semi en Europe

Electrek a remarqué du mouvement chez Tesla, avec l’arrivée d’une nouvelle personne, prénommée Usuf Schermo. Via une publication sur son compte LinkedIn, ce dernier a annoncé sa prise de poste en tant que « responsable du développement commercial EMEA pour Tesla Semi ».

Pour mémoire, l’appellation EMEA regroupe les pays d’Europe, le Moyen-Orient ainsi que l’Afrique (Europe, Middle East & Africa). Cela laisse donc bien penser que le constructeur américain vise également le Vieux Continent pour son projet de camion 100 % électrique.

Le marché du camion électrique en Europe est déjà concurrentiel

En Europe, le marché du camion électrique en est toujours à ses balbutiements, avec seulement 7 500 véhicules vendus en 2024, soit 2,3 % du marché selon Le journal du Poids lourd. Toutefois, l’offre se diversifie et les concurrents ne manquent pas : Volvo FH Electric, Renault Trucks E-Tech T, Mercedes eActros 600… Avec son Semi, Tesla a donc une carte à jouer, encore plus qu’aux États-Unis où les distances à rallier sont plus longues.

Tesla Semi et megacharge. // Source : Tesla

Par ailleurs, la fiche technique du camion de Tesla est plus alléchante : jusqu’à 800 km d’autonomie, quand les concurrents font au mieux 500 km sur une seule charge. Tesla promet aussi de récupérer 70 % de batterie en 30 minutes. À l’heure actuelle, seul le Mercedes eActros 600 peut rivaliser avec un 20 à 80 % en 30 minutes, à condition de se brancher à une infrastructure adaptée.

